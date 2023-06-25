Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bir günde çok sayıda hasta sokak kedisini tedavi etti.

Kentin değişik mahallelerinde gelen ihbar üzerine veteriner ekipleri harekete geçti. Gazi, Dağgöl, Gazi ve Bağlar mahallelerinde gözüne darbe alan, gözünde enfeksiyon olan, ortada kalan yavru kediler için veteriner ekibi gerekli çalışmaları yaparak büyük bir titizlikle muayene etti.

Tedavileri yapılan kediler tekrar yaşam alanlarına geri bırakıldı. Veteriner ekibinin başarılı çalışmasını takdir eden vatandaşlar, bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ettiler.