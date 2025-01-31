İstanbul Bakırköy Belediyesi, sokak hayvanları için mobil veterinerlik aracını hayata geçirdi. Belediye bünyesindeki veteriner hekimler, faaliyete başlayan “VetBak” aracı ile periyodik olarak ilçe genelindeki mahallelerde konuşlanarak vakaların takibini ve ilk tedavisini sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Hayvanlara daha iyi bir yaşam sunmak için titizlikle çalışan Bakırköy Belediyesi, bir yeniliğe daha imza attı.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan mobil veterinerlik aracı ile belediyenin veteriner hekimleri acil vakalara giderek sokak hayvanlarına yerinde ilk müdahaleleri sağlıyor.

Kliniğe götürülmesine gerek olmayan veya acil müdahaleye ihtiyacı olan hayvanlar için önemli bir yere sahip “VetBak” aracı ile periyodik bir şekilde mahalle mahalle dolaşılarak o bölgedeki sokak hayvanlarının düzenli takibi de yapılıyor. Aşılama, yara tedavisi, iç ve dış parazit gibi müdahalelerin yapıldığı VetBak hizmetinin yanı sıra, hayvanlar vakanın seyrine göre Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülüyor.

Mahalle mahalle dolaşacak VetBak aracının programı şu şekilde:

3 Şubat Pazartesi günü Kartaltepe, Osmaniye ve Zuhuratbaba mahallesi

4 Şubat Salı günü Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle mahallesi

5 Şubat Çarşamba Ataköy 1.kısım ve Ataköy 2-5-6.kısım mahallesi

6 Şubat Perşembe Ataköy 3-4-11.kısım ve Ataköy 7-8-9-10.kısım mahallesi

7 Şubat Cuma Yeşilköy, Yeşilyurt, Şenlikköy ve Basınköy