Vestel, yeni reklam filmini yayınladı. Filmde, şirketin ihracattaki çalışmalarına vurgu yapılıyor.

Vestel, yeni reklam filmini yayınladı. Filmde, şirketin ihracattaki çalışmalarına vurgu yapılıyor.

2021 yılı ihracat gelirlerine göre Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kendi sektöründe ihracat şampiyonluğu ödülüne layık görülen Vestel, Türkiye geneli ihracat sıralamasında da 5’inci oldu. Şirket, bu çalışmalarını yeni reklam kampanyasıyla duyuruyor. “Vestel’le Olur Neden Olmasın” kampanyasının reklam yüzü Beyazıt Öztürk, kampanyanın devam filminde Vestel City’den başlayan yolculuğuna; limandaki ihracat konteynırlarında, ihracat gemisinde ve Vestel teknolojilerinin vardığı noktalarda devam ediyor. İtalyanca, Fransızca, Japonca, İngilizce ve Almanca cümlelerle dilden dile geçerek yaptığı yolculuk boyunca ne dediği merak edilen Beyaz, finalde “Dünya anladı!” diyerek şirketin ihracattaki çalışmalarına vurgu yapıyor.