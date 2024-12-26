Vestel Mobilite, elektrikli araç kullanıcılarına daha hızlı ve pratik bir şarj deneyimi sunmak amacıyla AC şarj istasyonlarına yazılım ve donanımı yine Vestel tarafından geliştirilen Plug&Charge özelliğini entegre etti. Yenilik sayesinde kullanıcılar Plug&Charge özelliğini destekleyen araçlarını şarj istasyonuna bağladıkları anda otomatik kimlik doğrulama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilecek.

Vestel Mobilite, elektrikli araç sahiplerine daha hızlı ve güvenli bir şarj deneyimi sunmak amacıyla, AC şarj istasyonlarına Plug&Charge özelliğini ekledi.

Bu özellik sayesinde Plug&Charge özelliğini destekleyen elektrikli araç, şarj istasyonuna bağlandığı anda kullanıcısının kimlik bilgileri ve ödeme işlemi otomatik olarak gerçekleşecek, böylece kullanıcıları kart veya uygulama kullanmadan araçlarını güvenli ve hızlı şarj edebilecek.

Vestel Mobilite, Plug&Charge özelliği için gerekli donanım ve yazılım altyapısını yakın zamanda tamamen hazır hale getirdi. Şirket, dünyanın önde gelen eRoaming ve Plug&Charge platformu Hubject’ten aldığı sertifikasyon ile elektrikli araç şarjı alanında global standartlara uyum sağladıklarını açıkladı. Bu adım, kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefi doğrultusunda önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının yanı sıra enerji depolama sistemleri ve otomotiv elektroniği alanlarında da faaliyet gösteren Vestel Mobilite’nin ürettiği şarj istasyonlarıyla Türkiye’de ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 250 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldı.

Şirket 2025’te 1MW güç çıkışlı EVC’lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Buna ek olarak hızlı şarj alanında önemli çalışmaları bulunan Vestel Mobilite’nin, 60 kW, 160 kW, 240 kW, 320 kW ve 400 kW ve 720 kW’lık daha güçlü çıkış sunan DC serisi yurt içinde yoğun şekilde ilgi görürken, global pazarlardaki konumu sebebi ile de bir yılı aşkın süredir ihraç ediliyor. DC şarj istasyonları, halka açık sayaçlı otoparklarda ve elektrikli filo depolarında 10 ila 45 dakika arasında şarj süreleriyle bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor.