Vestel, dünyanın en köklü ve prestijli tasarım yarışmaları arasında gösterilen Good Design 2022’de 20 ödüle birden layık görüldü.

Vestel, dünyanın en köklü ve prestijli tasarım yarışmaları arasında gösterilen Good Design 2022’de 20 ödüle birden layık görüldü.

Vestel, bu sene 72’ncisi düzenlenen prestijli tasarım yarışmalarından Good Design Awards’dan Beyaz Eşya ile 7, Elektronik ile 9 ödül, Kullanıcı Deneyimi uygulamaları ile de 4 ödül kazanarak toplamda 20 ödülle döndü. Şirket, bu ödüllerle birlikte Good Design’daki ödül sayısını 124’ye yükseltti.

Şirketin aldığı ödüller şöyle açıklandı:

Good Design 2022 kapsamında Vestel Beyaz Eşya’nın Günışığı Teknolojili Dört Kapılı Buzdolabı, T110 ve T160 - Koku Kapsülü Teknolojili Kurutma Makineleri, T160 - Aqua Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi, Günışığı Teknolojili Bulaşık Makinesi ve Sous-Vide Ankastre Fırını ödüle layık görüldü.

Vestel Elektronik ise televizyon kategorisinde Flag TV, Woos TV, K.AIO TV, Bonna Mini TV, Hangout TV, Majestic TV ve Sol RC kumandasıyla ödüle layık görülürken, elektrikli araç şarj cihazları EVC 12 ve Q’atro AC Charger ile ödül kazandı.

Şirket, Kullanıcı Deneyimi alanında da Mobil Aplikasyon kategorisinde Evin Aklı, VeeZy, Sharp Home ve VEC uygulamalarıyla 4 ödül birden kazandı.