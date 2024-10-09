Vestel, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 7-13 yaş aralığındaki çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine imkân tanımak ve fiziksel ve sosyal beceri kaybını önlemek için SosyalBen Vakfı tarafından kurulan ‘Beceri Geliştirme Merkezi’nde (BEGEM) çocuklarla madalyalı Milli sporcuları bir araya getirdi.

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine aracılık eden SosyalBen Vakfı tarafından kurulan ‘Beceri Geliştirme Merkezi’nin (BEGEM) destekçileri arasında yer alan Vestel, Cimnastik Haftası kapsamında Olimpiyat üçüncüsü ve Avrupa Şampiyonu Artistik Cimnastikçi Ferhat Arıcan ile Dünya ve Avrupa Şampiyonu Artistik Cimnastikçi İbrahim Çolak’ın katılımıyla Hatay ve Adıyaman’da çocuklar için spor atölyeleri düzenledi.

Vestel’in uzun yıllardır spora, kadınlara ve gençlere fırsat eşitliği oluşturacak projelere destek verdiğini hatırlatan Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’yi derinden sarsan ve 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası Vestel olarak, çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Zorlu Holding’in gücüyle etkilenen illere yardım için seferber olduk. Grup Şirketlerimiz aracılığıyla bugüne kadar bölgeye elimizdeki tüm imkanlarla yardım etmek için çalıştık. Vestel olarak, topluma değer katma misyonumuzun bir parçası olarak, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkıda bulunmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. SosyalBen Vakfı’nın spor atölyesinin sponsoru olduğumuz Beceri Geliştirme Merkezi’nde (BEGEM) düzenlediğimiz Cimnastik Haftası etkinlikleriyle, uluslararası seviyede önemli başarılara sahip milli sporcularımız Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak ile bir araya gelen çocuklarımızın sporla iç içe olmalarını sağlamaktan gurur duyuyoruz. Geleceğin potansiyel yıldızlarını destekleyerek, daha iyi bir yarın inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de “Depremden etkilenen çocuklarımıza ulaşmayı, yeteneklerini keşfetmelerine ve bu yetenekler doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri için yol gösterici olmayı çok önemsiyoruz. BEGEM’deki atölyelerimiz aracılığıyla, çocukların fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, onların özgüvenlerini de artırmalarını hedefliyoruz. Spor atölyesi bu anlamda çok önemli bir rol üstleniyor. Spor sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve özgüvenin inşa edilmesinde de büyük bir araç. İlk günden bu yana BEGEM’in spor atölyesi destekçisi olan Vestel ile çocuklarımızı uluslararası başarıya sahip sporcularımızla bir araya getirmekten ve onlara içlerindeki spor tutkusuna tutunmalarını sağlayacak rol modeller sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

SosyalBen Vakfı, bugüne kadar deprem bölgesinde yaşayan çocuklara 815 saat mobil psikososyal destek sağladı. Vakfın çocuklara düzenli psikososyal destek vermek ve becerilerini geliştirmelerine imkân tanımak ve depremden etkilenen çocuklarda fiziksel ve sosyal beceri kaybını önlemek için kurduğu BEGEM, çocukların farklı deneyimleri etkin şekilde yaşamalarına, daha küçük gruplarda birbirleriyle doğal ilişkiler kurmalarına, uzun süreli atölye çalışmalarıyla tasarlanmış eğitimler sayesinde problem çözmelerine, karar ve sorumluluk almalarına, kendilerini ifade etmelerine, özgüven gelişimlerine ve birbirlerinden öğrenmelerine fırsat tanımayı amaçlıyor.