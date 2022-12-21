Vestel’in pille çalışan, taşınabilir akıllı televizyonu Wifi Mobil TV, Danimarka’nın önde gelen perakendecilerinden Salling Group tarafından düzenlenen Innovation Day 2022 etkinliğinde İnovasyon ödülüne layık görüldü.

Vestel’in pille çalışan, taşınabilir akıllı televizyonu Wifi Mobil TV, Danimarka’nın önde gelen perakendecilerinden Salling Group tarafından düzenlenen Innovation Day 2022 etkinliğinde İnovasyon ödülüne layık görüldü.

Danimarka’nın en büyük perakendecilerinden Salling Group, her sene düzenlediği Innovation Day etkinliğinde dünyanın dört bir yanından yenilikçi ürünleri ve üreticileri bir araya getirdi. Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel’in ürettiği WIFI Mobil TV’nin de yer aldığı etkinlikte, en yenilikçi ürünler ödüllendirildi.

Yapılana açıklamaya göre markanın şarj edilebilir, pille çalışan akıllı televizyonu WiFi Mobil TV de Salling Group tarafından İnovasyon ödülü verilen ürünler arasında yer aldı. Taşınabilir bir televizyon olan WiFi Mobil TV, kullanıcıların diledikleri her yere götürebilecekleri, pille çalışan farklı bir akıllı TV deneyimi sunuyor. TV, bu ödülle birlikte Danimarka’nın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Bilka ve føtex’teki en ön raflarda tüketicilerle buluşacak. Beyaz, baharatlı turuncu, derin lacivert ve haki yeşil gibi dış mekânların trend renk seçenekleriyle sunulan TV, pek çok uluslararası tasarım yarışmasından da ödüllerle döndü.