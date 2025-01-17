Vestel, ürün ve teknolojileriyle kullanıcıların sürdürülebilir bir yaşama geçişini desteklerken, üretimde tasarruf ve verimliliği üst seviyeye çıkarıyor. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Yapay zekâ teknolojileri, Vestel ürünlerini yalnızca daha akıllı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi hedefliyor" dedi.

Sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre eden Vestel, üretimde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynak verimliliği ve su yönetimine odaklanıyor. IoT ve yapay zekâ çözümleriyle kullanıcıların sürdürülebilir yaşama geçişini hızlandırırken, günlük yaşamlarında tasarruf sağlamalarını kolaylaştırıyor. Vestel akıllı ürünleri, enerji ve su tüketimini anlık olarak takip etmeyi mümkün kılıyor, yapay zekâ destekli uygulamalarla gıda israfını önlüyor. Vestel’in teknolojileri, yalnızca verimlilik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılarına uzun vadeli maliyet avantajları sunarak hem çevresel hem de ekonomik fayda oluşturuyor.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında düzenlenen basın buluşmasında, Vestel’in IoT ve yapay zekâ ile donatılmış akıllı ürünlerle sunduğu faydalara dikkat çekti. Uylukçuoğlu şunları ifade etti: “Tüketicilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve robotik üretim gibi ileri teknolojilere stratejik yatırımlar yapıyoruz. Yapay zekâ teknolojileri, Vestel ürünlerini yalnızca daha akıllı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırırken, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve daha çevre dostu bir geleceğe katkı sağlamak konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor.”

Vestel’in hayata geçirdiği IoT ve yapay zekâ projeleri ile kullanıcılarına sunduğu enerji ve maliyet avantajlarının altını çizen Uylukçuoğlu, “Vestel Akıllı Yaşam ve Veezy uygulamalarıyla kullanıcılarımıza Vestel markalı akıllı ürünlerini tek platformdan takip etme ve yönetme imkânı sunuyoruz. Bu yenilikçi uygulamalar sayesinde tüketiciler, ürünlerimizin aktif enerji ve su tüketimlerini kolayca ölçümleyebilir, enerji tüketimlerini kWh ve tutar cinsinden detaylı şekilde görüntüleyebilir. İlk aşamada Vestel çamaşır makineleri ve klimalarda bulunan enerji yönetim özelliği ile kullanıcılar, enerji tüketimlerinde klimalarda yüzde 25’e varan tasarruf sağlayabiliyor. Bu özellik, yalnızca çevreye duyarlı yaklaşımı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için uzun vadede önemli maliyet avantajı sunuyor” dedi. Uygulamanın ilk etapta çamaşır makineleri ve klima ürünlerinde başladığının altını çizen Uylukçuoğlu, Şubat ayında bulaşık makinesi ve kurutma makinelerini de kademeli olarak uygulamaya almayı hedeflediklerini ifade etti.

"Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıracak çözümleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Uylukçuoğlu, Vestel’in Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi ile yaptığı iş birliğinin markanın yenilikçi yapay zekâ teknolojilerini ürünlerine entegre etmesini ve yapay zekâ ekosisteminde etkin rol oynamasını sağladığını belirtti. Uylukçuoğlu, “Teknolojiyi üretmenin yanı sıra, doğru ve güvenli kullanımını sağlama sorumluluğuna büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, 2021 yılında tüketicilere güvenli ve birlikte çalışabilir, bağlantılı ev ekosisteminde daha fazla seçenek sunma misyonuyla kurulan Home Connectivity Alliance’ın (HCA) Türkiye’den tek temsilci ve yönetim kurulu üyesiyiz. Dünya çapında tüketici elektroniği firmalarının yanı sıra enerji ve sigorta şirketlerinden oluşan yönetim kurulumuzla kullanıcılarımıza istediği uygulamadan grup üye firmalarımızın ürünlerinin kontrolü ve ortak enerji yönetimi stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Böylece, akıllı ev ekosisteminde hem kullanım kolaylığı hem de geniş seçenekler sunarak tüketici deneyimini zenginleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Duygu Badem Uylukçuoğlu, sürdürülebilir üretim ve doğa için pozitif değer oluşturma hedefine aralıksız yatırım yapan Vestel’in plastik kirliliğine karşı 2020-2023 arasında, Türkiye’deki İş Dünyası Plastik Girişimi’nin bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt ettiğini hatırlattı. Uylukçuoğlu, “Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız Biolive şirketi, zeytin atıklarından tamamen dogˆal biyoplastik granu¨ller u¨retiyor. Biyolojik olarak parçalanabilen, kanserojen ve toksik madde ic¸ermeyen Bio-Pura isimli hammaddesi ile Biolive, birçok sekto¨re farklılaştırılmış¸ hammadde alternatifleri sunuyor” dedi.

Uylukçuoğlu, Vestel’in biyoplastik granüller sayesinde beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 25, karbon emisyonunu da yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını kaydetti. Uylukçuoğlu, Vestel’in su yoğunluğunu da baz yıl 2021’e göre yüzde 14 azalttığını, ayrıca tüm faaliyetlerinde yüzde 50 oranında geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş su kullanmayı hedeflediğini ifade etti.

Yapay zekâ ile zenginleştirilmiş müşteri deneyimi

Şirket, müşteri deneyimini dijitalleştirme hedefi doğrultusunda geliştirdiği Vestel Akıllı Yaşam mobil uygulaması içerisinde yer alan yapay zekâ destekli Vasistan ile kullanıcılarına çözümler sunuyor. Bu sistem, ürünlerle ilgili soruları yanıtlayarak dijital kullanım kılavuzlarına hızlı erişim imkânı sağlıyor.

Vestel Asistan ise, omnichannel stratejisi kapsamında Vestel.com.tr, Vestel Akıllı Yaşam mobil uygulaması ve WhatsApp üzerinden erişilebilir yapay zekâ destekli sohbet botu olarak, müşterilerin ihtiyaçlarına 7/24 yanıt vermeyi amaçlıyor. Gerektiğinde arıza durumunda çözüm videolarına yönlendiriyor ve montaj taleplerini destek merkezine iletiyor. Ayrıca, dijital erişim sağladığı ürün kılavuzları sayesinde basılı doküman ihtiyacını ortadan kaldırarak kâğıt israfını önlüyor. Vestel Asistan, ürün desteği sunmanın dışında; sipariş takibi ve kampanya bilgisi gibi işlemleri de kolaylaştırarak kullanıcılarına özel bir deneyim sağlıyor.

Müşteri deneyimini dijital platforma taşıyan Vestel Dijital Göz uygulaması ise mağaza içi teşhir düzenini ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Tamamen Vestel’in ürün ve altyapısı için geliştirilmiş yapay zekâ algoritmalarıyla çalışan bu uygulama, mağaza içindeki ürünleri tanımlayarak sergilenen ürünlerin güncel ve eksiksiz olmasını sağlıyor.

Vestel Dijital Göz, satış noktalarında bulunan ürünleri anlık olarak takip ederek mağaza yöneticilerine stok durumunu etkin şekilde izleme ve teşhir düzenini optimize etme imkânı tanıyor. Böylece mağaza içi süreçler daha verimli hale gelirken, müşteri deneyiminin her zaman yüksek standartlarda tutulması amaçlanıyor.

Bu uygulama, uzaktan kontrol edilebilen platform üzerinden çalışarak etkin personel yönetimi sağlıyor ve dijitalleşme ile sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor. Vestel Dijital Göz, yalnızca operasyonel mükemmeliyeti desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda müşteri memnuniyetine odaklanan yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Yenilikçi akıllı ev teknolojileri

Vestel’in yenilikçi teknolojileri, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırırken, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sunuyor. Vestel Akıllı Buzdolapları, uygulama üzerinden tatil veya ekonomi modu gibi ayarların güncellenmesine olanak tanıyarak enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca, elektrik kesintisi durumunda kullanıcılarını bilgilendirerek gıda güvenliğini koruma altına alıyor.

Buzdolaplarında kullanılan Akıllı Defrost teknolojisi ise enerji verimliliğini artırırken gıdaların tazeliğini koruyor. Bu sistem, nem ve sıcaklık seviyelerini sürekli izleyerek buzlanma tespit edildiğinde çözülme işlemini otomatik olarak başlatıyor. Ayrıca Super Cool ve Super Freeze gibi fonksiyonlar, gıdaların hızla soğutulup dondurulmasını sağlayarak besin değerlerini koruyor. Şirketin geliştirdiği vakum teknolojisi ise gıda israfını önleyerek hem sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de gıdaların ömrünü uzatarak ekonomik tasarruf sunuyor.

Vestel Akıllı Fırın, Şef Gibi Pişir özelliğiyle, daha önceden şefler tarafından hazırlanmış tariflere uygun pişirme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli VŞef platformu, sınırsız tarif ve malzeme listesiyle kullanıcılara yemek önerileri sunarak gıda israfının önlenmesine katkıda bulunuyor.

Vestel Akıllı Klimalar, ortamın hava kalitesini ölçerek ambiyans aydınlatma özelliğiyle görselleştiriyor ve hava temizleme fonksiyonuyla iyileştiriyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden hava kalitesini takip edebiliyor.

Şirketin Kurutma Asistanı özelliği, Akıllı Çamaşır Makinesi ile Akıllı Kurutma Makinesi arasında iletişim sağlayarak, çamaşır makinesinde kullanılan son programı analiz ediyor ve en uygun kurutma programını öneriyor.

Şirketin çamaşır makinelerinde bulunan Akıllı Dokunuş Teknolojisi gibi teknolojiler, çamaşır yıkama işlemlerinde optimum deterjan ve enerji kullanımını sağlayarak hem kullanıcıların işini kolaylaştırıyor hem de kaynak tasarrufu sunuyor. Kırışıklık önleme fonksiyonu, kurutma işlemi sonrası kırışıklık oluşumunu önleyerek kullanım kolaylığı sağlarken, Aqua Mikrofiber Filtre teknolojisi, çevre kirliliğinin önemli bir kaynağı olan mikrofiberlerin doğaya karışmasını engelliyor. Vestel’in akıllı ev teknolojileri, her alanda kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt vererek hem yaşam kalitesini artırıyor hem de sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunuyor.

Sağlık teknolojilerinde yeni adımlar

Sağlık teknolojileri hem bireylerin yaşam kalitesini artırma hem de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma potansiyeline sahip önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Şirket, ürün gamındaki Akıllı Saat ve Hava Temizleyici cihazlarına ek olarak, tansiyon ve EKG ölçebilen yeni nesil akıllı saatlerle kişinin performansını ve stres seviyesini ölçen vital ölçüm bantlarını bu yıl içerisinde kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

Şirket, ebeveynlerin çocuklarını güvenle takip edebilmesine olanak tanıyan Akıllı Çocuk Saati ile alandaki yenilikçi çözümlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Ayrıca, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için düşmeleri algılayan cihazlar gibi güvenlik çözümleriyle herkes için daha güvenli bir yaşam sunmayı amaçlıyor.

Evcil hayvanlar için akıllı ve yenilikçi çözümler

Marka, 2025 yılında Akıllı Evcil Hayvan Ürünleri kategorisini kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen Akıllı Mama Kabı, Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı ve Akıllı Kedi Tuvaleti, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmayı ve hijyen standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Akıllı güvenlik çözümleriyle daha güvenli yaşam alanları

Hâlihazırda satışta olan Vestel Akıllı Kamera, hareket algılama özelliğiyle anlık bildirimler sunarak güvenlik ihtiyacına hızlı ve etkili çözüm sağlıyor. Bu teknolojiyle başlatılan akıllı ekosistem, 2025 yılı itibarıyla pencere ve kapı sensörleri gibi yeni ürünlerle daha da genişletilecek. Geliştirilecek sensörler, ev güvenliğini bir üst seviyeye taşıyarak kullanıcıların istenmeyen durumları önceden tespit etmelerine olanak tanıyacak.

Marka ayrıca, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla Doğa İçin Tek Kutu projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, TV ürünlerinde tek kullanımlık kutular yerine daha dayanıklı ve defalarca kez kullanılabilecek kutular üretim süreçlerine dahil edildi.

Şirket buna ek olarak, yurt içindeki ürünlerinin tamamında FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı kutular kullanarak ormanların sürdürülebilir yönetimine destek sağlıyor. Vestel markalı televizyonlarda pilli kumandaların bataryalı kumandalarla değiştirilmesi ise atık yönetimine katkı sağlayan bir diğer önemli adım olarak dikkat çekiyor.