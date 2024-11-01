Avrupa’nın en büyük üç TV üreticisinden biri konumundaki Vestel, Türkiye pazarına sunduğu TV gamını tümüyle yeniliyor. Yeni dönemde ABD’nin önde gelen platformlarından TiVo, markanın TV modellerinde kullanıcılarla buluşacak. Yeni QLED ve DLED model televizyonlar da şık tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle sektörde fark oluşturacak.

Vestel, yeni dönemde Türkiye’deki TV gamını değiştiriyor. Şirket hem Türkiye hem de global pazarlarda güçlü büyüme hedefi doğrultusunda TV alanında Türkiye’de yeni ürün ve teknolojileri, kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Platform çözümleri açısından son derece zengin bir portföye sahip olan Vestel, yeni dönemde ABD’nin önde gelen TV platformlarından TiVo destekli DLED ve QLED TV modellerini Türk kullanıcılarla buluşturuyor. Estetik ve kullanışlı bir arayüze sahip olan TiVo, sayısız platformu bünyesinde barındırırken sesli komut özelliğiyle kullanıcısının aradığı içeriklere kolayca tek platformdan erişmesine imkân tanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Vestel’in yakın dönemde Türk kullanıcılarla buluşturacağı yeni QLED ve LED modelleri de şık tasarımları ve gelişmiş özellikleri ile piyasada fark oluşturacak. Markanın bu kapsamda piyasaya süreceği yeni 877 serisinde 43”, 50”, 55” ve 65” modelleri bulunuyor. Sonsuzluk hissi veren çerçevesiz tasarımıyla öne çıkan 877 serisinde kullanıcı deneyimini iyileştiren HDMI ve USB girişleri bulunuyor. JBL teknolojisiyle güçlendirilmiş üstün ses sistemi ve ses deneyimini farklı boyuta taşıyan dahili subwoofer’larıyla fark oluşturan 877 serisi, üstün HDR ve Dolby teknolojilerinin yanı sıra aksiyon ve spor içeriklerini kusursuz kılan MEMC teknolojisine de sahip.

Evde kumanda aramaya son

Markanın geliştirdiği, tasarımı ve ergonomisiyle fark oluşturan ikonik uzaktan kumandası da ürün gamına eklenen yeni ürünler arasında. ‘Bas Bul’ özelliğiyle bir ilke imza atan yeni uzaktan kumanda, kullanıcısı TV üzerindeki on/off tuşuna bastığında ses çıkararak yerinin kolaylıkla tespit edilmesini sağlıyor.

Type C şarj özelliği sayesinde klasik pil kullanımına gerek duymayan yeni kumanda solar şarj özelliğiyle sürdürülebilir ve çevreci yaşamı destekliyor. Özel tasarlanan plastik tuş setiyle kolay temizlik imkânı sunan uzaktan kumanda, ışıklı tuş seti sayesinde karanlık ortamda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Vestel Miniled TV’ler ile teknoloji ve estetik bir arada

Markanın yeni TV gamında, Miniled TV’ler de yer alıyor. MiniLED teknolojisi, LCD panelin arkasındaki LED aydınlatmalarını küçük bölgelere ayrılarak her bölgenin bağımsız olarak yakılıp söndürülmesi prensibine dayanıyor. Bölgesel olarak kapatılan LED aydınlatma alanları yüksek kontrast oranı elde etmeyi sağlıyor, bu da daha canlı ve gerçekçi renkler ve daha homojen bir aydınlatma sağlayarak, ekranda herhangi bir bölgedeki parlaklık farklılıklarını azaltıp daha keskin bir görüntü sunuyor.

Elmas kesim alüminyum çerçevesi, modern tasarım çizgileri ile estetiğin ve teknolojinin buluştuğu Miniled TV’nin, kumaş kaplı alt gövdesi, öne bakan speakerları ve subwoofer’ı sayesinde görüntü kalitesine yüksek kaliteli doygun sesi eşlik ediyor.