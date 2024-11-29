Mobilite sektörünün önde gelen şirketlerinden Vestel Mobilite, 26-28 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen London Electric Vehicle Show 2024’te yer aldı. Şirket etkinlik kapsamında, İngiltere merkezli EVC ve enerji yönetimi yazılım şirketi Electric Miles’ın yatırımcıları arasına katıldığını duyurdu.

Vestel Mobilite, İngiltere’nin önde gelen EVC ve enerji yönetimi yazılım şirketlerinden biri olan Electric Miles’a yaptığı yatırımı ve küresel çaptaki stratejik ortaklığını duyurdu. Şirket, bu iş birliğiyle hem İngiltere’de hem de Avrupa genelinde mobilite ekosistemindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Stratejik iş ortaklığı ile ilgili Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, “Electric Miles Elektrikli Araç Enerji Yönetim Sistemi (EV Energy Management) alanında İngiltere pazarının önde gelen oyuncularından biri. Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, Vestel Mobilite ile şirket arasında güçlü bir sinerji oluşturarak son kullanıcılara daha kapsamlı hizmetler sunmayı amaçlıyor. Bu ortaklık, özellikle İngiltere ve Avrupa pazarlarındaki varlığımızı daha da güçlendirecek” şeklinde konuştu.

Electric Miles Kurucusu ve CEO’su Arun Anand ise, “Elektrikli araçların ve akıllı enerji çözümlerinin küresel ölçekte benimsenmesini hızlandırmak için Vestel Mobilite ile ortaklık yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği hem tüketicilere hem de çevreye fayda sağlayan yenilikçi ve verimli çözümler sunmamızı mümkün kılacak. Yazılım uzmanlığımızı Vestel Mobilite’nin donanım yetenekleriyle birleştirerek enerji sektöründe yeni fırsatların kapısını açabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Electric Miles İngiltere’nin akıllı enerji yönetimi ve EV şarj yazılım çözümleri alanındaki liderlerinden biri olarak tanınıyor. Şirket, elektrikli araç şarj altyapısının verimliliğini ve kullanıcı deneyimini artıran yenilikçi çözümler sunuyor. 2024 yılında, Futurice tarafından Top 40 EV Innovators listesine Octopus Energy, Tesla ve BYD gibi sektör liderleriyle birlikte seçilen Electric Miles, teknolojik yenilikçiliği ve sektöre yaptığı önemli katkılarıyla öne çıkıyor. Şirket, teknolojik başarılarının ötesinde, İngiltere’nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine anlamlı katkı sağlayarak sürdürülebilir enerji çözümlerinin benimsenmesini destekliyor.

London EV Show’da ‘Liderlik Ödülü’ ve ‘Yılın Startup’ı’ ödülü olmak üzere iki prestijli ödüle aday gösterilen Electric Miles, EV ve akıllı enerji yönetimi sektöründe lider oyuncu konumunu daha da güçlendiriyor.

Yenilikçi ürünler London EV Show’da sergilendi

Şirket, 26-28 Kasım tarihleri arasında Londra’da gerçekleşen London Electric Vehicle Show’da ‘Gold Sponsor’ olarak yerini aldı. Şirket, İngiltere’nin elektrikli araç sektöründeki en önemli etkinliği sayılan fuarda aralarına her geçen gün daha gelişmiş versiyonlar eklediği elektrikli araç şarj cihazlarını tanıttı.

Vestel Mobilite standında konut ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan çok yönlü yeni Libra modelleri, AC şarj üniteleri de dahil çeşitli kiosk üniteleri, ticari tesisler için tasarlanmış Gemini çift çıkışlı EV şarj cihazı ve 40 kW DC wallbox’tan 720 kW’a kadar geniş bir DC şarj cihazı yelpazesi sergilendi.

Hakan Kutlu, geleceğin sürdürülebilir dünyasına katkıda bulunma hedefiyle, enerji verimliliği yüksek, çevre dostu teknolojiler geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti. Kutlu, “Şirket olarak, hızla büyüyen mobilite pazarına yönelik AC/DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklanıyoruz. Şirketimiz bugün Türkiye’nin önde gelen EVC üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya başta olmak üzere 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz EVC’ler ile Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 250 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldı. Ürettiğimiz cihazlar, İngiltere’nin uyum standartlarını da karşılıyor. London EV Show, İngiltere pazarına uygun geniş ürün yelpazemizi sergilemek için bizlere son derece önemli bir fırsat sundu” dedi.