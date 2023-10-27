Vestel, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü şerefine özel bir video sanat projesini hayata geçirdi. Zorlu PSM’de yer alan ’Saye’nizde’ adını taşıyan sergide, Halide Edip Adıvar’dan Sabiha Gökçen’e, Afife Jale’den Suat Berk’e kadar Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkeleri için emek vermiş ve üretmiş Türk kadınlarına ait görsel ve işitsel arşiv verileri, ziyaretçilere dijital etkileşimle sunuluyor.

Türkiye’nin teknolojide önde gelen şirketlerinden Vestel, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümü şerefine dijital bir anı sergisi hazırladı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamış ve modern Türkiye’nin kuruluşuna katkıda bulunmuş kadınlara itafen hazırlanan ve ’Saye’nizde’ adını taşıyan proje kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi B2 Metro Katı’nda hem ziyaretçinin etkileşime geçebileceği hem de bir video çalışmasının izlenebileceği 20 metrekarelik dijital bir video duvarı oluşturuldu.

Küratörlüğünü, Türkiye kültür sanat ekosisteminin gelişimine büyük katkıları bulunan Bengü Gün’ün yaptığı sergide, İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın sağladığı görsel ve işitsel arşiv verileri, bağımsız dijital sanat ve tasarım platformu Decol sanatçılarının dijital yorumlarıyla sergileniyor.

Sergide Halide Edip Adıvar’dan Sabiha Gökçen’e, Afife Jale’den Suat Berk’e kadar Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkeleri için emek vermiş ve üretmiş kadınlara ait arşiv belgeleri yer alıyor.

“Türk kadınına adanan dijital bir anıt”

Vestel CMO’su Duygu Badem Uylukçuoğlu sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, ”Projemiz ülkemizin gelişmesinde öncü rol üstlenen kadınlara adanan dijital bir anıt. Dijital anıtta yer alan tüm kadınların, bugün ülkemizin ve toplumumuzun gelişimi için çok büyük katkıları olmuş, onlar sayesinde birçok insan umut dolmuş, onları kendilerine birer ilham kaynağı olarak görmüşlerdir. Bugün onlar sayesinde bu noktadayız ve daha da ileri gidebileceğimizi hayal edebiliyoruz. Bu cümleyi kurduğumuzda biz şunu farkettik; “Sayenizde” kelimesini günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz, peki ne demek istiyoruz? Kelimeyi özümsemek için anlamını derinleştirdiğimizde; “saye” kelimesinin gölge anlamına geldiğini, aynı zamanda koruma ve himaye anlamlarını da taşıdığını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında serginin ruhunu ve amacını da doğru ve tam anlamı ile yansıtan bir kelime. Projede yer alan kadınlar, Cumhuriyet değerleri doğrultusunda, günümüzde bile hala karşılaştığımız toplumsal engelleri ve önyargıları aşarak, gelecek nesillere ilham olmuş isimler. Onların bize sağladığı fırsat alanları ile onların diktiği ağaçların gölgesinde, onların yeşerttiği umutlar ve yetiştirdiği bireyler sayesinde bugün bu noktadayız. Bu sebeple sergimizi Türkiye’nin yolunu aydınlatan ve gençlerimize ilham kaynağı olan isimlerin görsel ve işitsel arşiv verilerini günümüz sanatçılarının dijital sanat ve teknoloji ile yeniden yorumlamasıyla oluşturduk” diye konuştu.

Uylukçuoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna armağan ettiği Cumhuriyet’i korumak ve gelecek nesillere taşımak için Türk kadının azminden ve gücünden ilham aldıklarını belirtirken, ”Vestel olarak kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerini sonuna kadar destekliyor, bu amaçla birçok proje hayata geçiriyoruz. Toplumda sanattan, spora, ekonomiden bilime kadar her alanda kadınların varlığı çok önemli. Bu sergi aslında onların açtığı yolda daha eşit, daha adil ve daha özgür bir toplum inşa etmek için bir çağrı” dedi.

Ziyaretçilerle etkileşime geçiyor

Saye’nizde sergisinde kurulan video duvarında, ziyaretçiler etkileşime geçmediğinde tanıtıcı bir video art projesi oynuyor. Ziyaretçi etkileşime geçtiğinde ise galeri ekranına geçiş yapılıyor. Bu ekranda ziyaretçiyi takip eden fotoğraflar yer alıyor. Ziyaretçi ekrana yaklaştığında, önünde durduğu fotoğraflar büyüyor ve bu fotoğrafları anlatan bir bölüm açılıyor.