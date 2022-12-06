Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi Vestel, üyeleri arasında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin bulunduğu en önemli IoT organizasyonlarından biri olan Connectivity Standards Alliance’ın (CSA) Katılımcı Üyesi oldu.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi Vestel, üyeleri arasında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin bulunduğu en önemli IoT organizasyonlarından biri olan Connectivity Standards Alliance’ın (CSA) Katılımcı Üyesi oldu.

Geçtiğimiz aylarda küresel ölçekte önde gelen teknoloji üreticilerinin içerisinde bulunduğu ve IoT (nesnelerin interneti) standartlarını belirlemek için kurulan Home Connectivity Alliance’ın (HCA) Yönetim Kurulu Üyesi olan Vestel, şimdi yine IoT standartlarını belirlemek adına dünyanın en büyük IoT organizasyonlarından biri olan Connectivity Standards Alliance’ın (CSA) Katılımcı Üyesi oldu.

CSA üyeliği sayesinde birlikte çalışabilirlik stratejisi doğrultusunda diğer teknoloji firmalarıyla yakın iş birlikleri kurma fırsatına kavuştuklarını söyleyen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile birlikte IoT standartlarını belirlemek adına birlikte çalışıp, bilgi paylaşımı yapabileceğiz. Teknoloji alanında oldukça önemli gelişmeler bunlar. Kendi yenilikçi teknolojilerimizin yanı sıra spesifikasyonların oluşturulmasına da yardım edecek, ilgili geliştirmeleri henüz pazara çıkmadan önce ürün ve uygulamalarımıza entegre edebileceğiz” diye konuştu.

Akıllı cihazların kendi aralarında iletişim kuracağı ortak iş modelleri üzerinde çalışmalar yapan ve 2002 yılında kurulan CSA’nın (Connectivity Standards Alliance) üyeleri arasında Apple, Google, Ikea, Infineon, Signify gibi dünyanın önde gelen şirketleri bulunuyor.