Dünyada 85’ten fazla ülkede faaliyette olan Superbrands tarafından Türkiye’de 2005 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 7’ncisi tamamlanan ‘Süpermarkalar Türkiye 2022’ araştırma sonuçları açıklandı. Vestel bir kez daha Süpermarka seçildi.

Dünyada 85’ten fazla ülkede faaliyette olan Superbrands tarafından Türkiye’de 2005 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 7’ncisi tamamlanan ‘Süpermarkalar Türkiye 2022’ araştırma sonuçları açıklandı. Vestel bir kez daha Süpermarka seçildi.

Vestel, 2022’de yürüttüğü başarılı ve fark oluşturan pazarlama ve iletişim faaliyetleriyle bir kez daha ‘Süpermarka’ seçildi. Süpermarkalar tüketicilerin arzuladıkları, tanıdıkları ve bir ücret ödeyerek sahip olmak istedikleri, duygusal ve/veya fiziksel avantajları diğer markalara göre çok daha yüksek oranda sunan markalara veriliyor. Türkiye’de bu sene 4 bin 200 marka arasından sadece 141’i tüketici ve tedarikçilere, kategorisindeki en iyi markayı satın aldıkları güvencesini veren Süpermarka olarak belirlendi.

Ülke ekonomisine değer katma yolunda üretim, istihdam ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamaya devam eden şirketin başarı grafiği; teknoloji, inovasyon ve ihracat odaklı sürdürülebilir iş modeli sayesinde istikrarlı bir seyir izliyor. 2022 yılında 24’üncü kez sektörünün ihracat şampiyonu olan Vestel, Türkiye geneli ihracat sıralamasında da 5’inci oldu. Ayrıca şirket, Brand Finance’in 2021 yılı için yaptığı ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nda ise bir önceki yıla göre 7 sıra birden yükselerek 4’üncü oldu.

Şirket, sektör profesyonelleri, tüketiciler ve farklı kurumlar tarafından 2022 yılında da ‘Hizmet, Pazarlama, İletişim, Kurumsal’, ‘Tasarım / İnovasyon’, ‘Ar-Ge’, ‘İhracat’, ‘Sürdürülebilirlik’ alanlarında son 5 Yılda 450’yi aşkın uluslararası ve ulusal ödüle layık görüldü.