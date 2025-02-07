6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine imkân tanımak için SosyalBen Vakfı tarafından Adıyaman ve Hatay’da kurulan ‘Beceri Geliştirme Merkezleri’nde bugüne kadar binlerce çocuk atölye eğitimi aldı. Vestel’in spor atölyelerine destek olduğu merkezde 3 bini aşkın çocuk bin 200 saat spor eğitimi aldı.

SosyalBen Vakfı tarafından kurulan ve Vestel’in desteklediği Beceri Geliştirme Merkezi (BEGEM), 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara umut olmaya devam ediyor. Adıyaman ve Hatay illerinde kurulan merkezlerde düzenlenen atölye çalışmaları ile 7-13 yaş aralığındaki çocukların fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeleri destekleniyor.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman ve Hatay’daki iki merkezde bugüne kadar 10 bin 120 çocuk, toplam üç bin 842 saat atölye eğitimi aldı. Merkezlerde şirketin destek verdiği spor atölyelerine katılan üç bin 200 öğrenci ise toplamda aldıkları bin 200 saatlik spor eğitimi ile hem fiziksel hem de sosyal yetkinliklerini geliştirme fırsatı buldu.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023’te meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan depremler sonrası şirket olarak, çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Zorlu Holding’in gücüyle yardım faaliyetlerine odaklandık. SosyalBen Vakfı’nın hayata geçirdiği bu anlamlı projede spor atölyelerine destek vermekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Çocukların sporla buluşarak hem bireysel hem de toplumsal gelişimlerine katkı sağlamak, Vestel gibi uzun yıllardır sporla iç içe olmuş bir marka için son derece anlamlı. Şirket olarak, sporun ve dayanışmanın gücünden ilham alarak, topluma katkı sağlayan projelerle toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi şöyle konuştu: "Bölgede psikososyal destek ihtiyacı yoğun şekilde devam ediyor. Beceri Geliştirme Merkezlerimiz aracılığıyla bu ihtiyaca yanıt verirken, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte çocukların yeteneklerini keşfedebilmek en büyük mutluluğumuz. Dönem içerisinde çocukları sporda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sporcularla buluşturmak çok kıymetliydi. Bu noktada destekçimiz Vestel hem gönüllüleri hem de bu alandaki uzmanlığıyla bizlere destek olmasından çok mutluyuz, şanslıyız. Spor konusunda çok yetenekli çocuklarımızla karşılaştık bu süreçte. Bu alanda çalışmalarımızı destekleyen Vestel ile daha pek çok çocuğumuza ulaşabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar deprem bölgesindeki çocuklara üç bin 842 saat psikososyal destek sağlayan vakıf tarafından kurulan BEGEM, uzman eğitmenler önderliğinde spor, resim, müzik, fotoğrafçılık, icat, kısa film, üretici yazarlık, dans ve drama gibi birçok farklı alanda atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Merkez, çocukların problem çözme, karar alma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirirken, özgüvenlerini artırmalarını ve sosyal bağları güçlendirmelerini hedefliyor.