Gaziantep Sanayisinin Yeşil Gelecek Stratejileri Çalışmaları çerçevesinde, mentörlük hizmeti verilen firmalara “Verimlilik ve Yeşil Yol Haritaları’’ Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayisinin Yeşil Gelecek Stratejileri Çalışmaları çerçevesinde, mentörlük hizmeti verilen firmalara “Verimlilik ve Yeşil Yol Haritaları’’ Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Alman Hükümeti tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde; Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ortaklığında yürütülen İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’nde, GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) gerçekleştirilen törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Başar Küçükparmak ve Emine Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can Koçak ve Bora Tezel, Genel Sekreter Yusuf İzzetin İymen, GİZ Danışmanı Sascha Flory, Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanı Emel Kıraç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Muhammed Paksoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Harun Topçu, Çevre Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Ümit Ziya Polat, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan ile kurumların ve firmaların temsilcileri katıldı.

Proje çerçevesinde 4 aylık süreç içerisinde yalın ve dijital dönüşüm, enerji verimliliği, yeşil dönüşüm ve insan kaynakları gibi birçok konuda mentörlük hizmeti verilen firmaların verimlilik ve yeşil yol haritaları hazırlandı.

Törenin açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, rekabet koşullarının arttığı, teknolojinin ön plana çıktığı ve AB yeşil mutabakat kriterleriyle birlikte, ticaretin tüm unsurları ile yeni bir sürece girildiği günümüz koşullarında GSO olarak sanayide değişim ve dönüşüm için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve GSO iş birliği ile İstihdam İçin Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Küçükparmak, “Projemiz çerçevesinde, “Gaziantep Sanayisinin Gelecek Stratejileri” başlığı altında farklı projeler yürütüyor ve çok önemli çıktılar alıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olan Gaziantep OSB’nin İklim Eylem Planı’nı hazırladık ve Eylül ayının sonunda kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki hafta da ‘Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yeşil Dönüşüm Eylem Planı’nı düzenleyeceğimiz toplantı ile kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Küçükparmak, düzenlenen törende projenin en önemli bölümü olan “Verimlilik ve Yeşil Yol Haritası Projesi’nde yer alan firmalara sertifikalarının takdim edileceğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Projemiz çerçevesinde bugüne kadar çeşitli sektörlerden seçilen 30 firmaya verimliliklerini artırmak ve yeşil üretim süreçlerine geçişlerine katkıda bulunmak amacıyla 4 farklı konuda mentörluk hizmeti verdik. Bu eğitimler arasında; Enerji Verimliliği, Yeşil Dönüşüm, İnsan Kaynakları, Yalın Üretim ve Dijital Dönüşüm başlıkları yer alıyor. Seçilen 30 firmadan her bir mentörlük konusu için mevcut çalışanlarından birer menti belirlemesini istedik ve 4 ayrı konudaki mentörlerimiz 4 ay boyunca firmalarımızı ziyaret ederek bu sürece destek oldular. Mentörlük konusuyla ilgili olarak seçilen mentilerle ve ilgili ekiplerle toplantılar ve çalışmalar yapılarak mevcut durum ve sonuç raporları hazırlandı. Firmaların 4 ayrı konuda ileriki dönemlerde çalışma yapmaları için raporlar birleştirilerek “Verimlilik ve Yeşil Yol Haritası” oluşturuldu.”

Başar Küçükparmak yürütülen bu çalışmalar ve hazırlanan yol haritaları ile firmaların küresel ölçekte yeni ticari döngüye hazır hale gelerek, yalın üretim ve dijitalleşme ile verimliliklerini arttırıp karlılıklarını yukarı taşırken, aynı zamanda yeşil dönüşüm ile doğa dostu üretim yapmaya başlayacaklarını sözlerine ekleyerek projenin hazırlanmasında iş birlikleri için Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu’na (GİZ), projede yer alan firmalara, mentörlere ve destek verenlere teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ da, kentin sanayi ve hızlı büyüyen bir şehir olduğuna dikkati çekerek, “GSO’nun GİZ ile yürüttüğü bu proje çok kıymetlidir. Dünyada son 200 yılda sanayinin ve istihdamın büyümesinin yanında getirdiği çevre kirliliği ve sorunları da var. Bu noktada 2011 yılında eski başkanımız Asım Güzelbey önderliğinde ilk iklim eylem planını hazırlamıştık. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GİZ ve GSO’yu yaptıkları bu güzel çalışmadan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

GSO ile yürütülen projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren GİZ Danışmanı Sascha Flory, GİZ’in yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

GİZ’in Uluslararası kalkınma ve eğitim çalışmalarında 50 yılın üzerinde bir deneyime sahip olduğunu aktaran Flory şunları kaydetti:

“Kalkınma ve istihdam teşviği ile mesleki eğitim ve çevre alanında hizmet vermekteyiz. 2020 yılında yaklaşık 3.7 milyon avro iş hacmi oluşturduk. 120 ülkede 25 bin çalışanımız mevcut. Çalışanlarımızın yüzde 70’i local düzeyde çalışmakta ve kendi alanlarında seçilmiş insanlardır. Bu iş ortaklığının güçlendirilmesi çerçevesinde yapılan iş birlikleri bizim için çok önemli olup toplulukların ekonomik kalkınmasını sağlamaktadır. Gaziantep Sanayi Odası ile iş birliğimiz ve bu çerçevesinde sürdürülebilir istihdama dönüşecek olan projelerimiz, üyelerimizin dijital ortamda gelişimlerine ve bu çerçevede oluşturduğumuz desteklerden dolayı gurur duyduğumuz belirtmek istiyorum. GSO ile de yaptığımız iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Katılımlarınız için teşekkür ederim.”

Açılış konuşmalarının ardından; Yeşil Dönüşüm alanında Mentör Dr. Pınar Kocabey ile Mentisi Kaan Özmen, Yalın ve Dijital Dönüşüm alanında Mentör Onur Aydın ile Mentisi İlker Mert Akbulut, İnsan Kaynakları alanında Mentör İsmail Gökoğlu ile Mentisi Heye Deniz Birro, Enerji Verimliliği alanında Mentör Merve Karakuş ile Mentisi Huda Osman bilgi mentörlük sunumlarını yaparak görüş ve öneri paylaşımında bulundu.

Tören, katılımcıların sorularının cevaplanması ve yol haritalarının takdim edilmesi ile sona erdi.