Yapılara Enerji Verimliliği Derneği ‘VERİMDER’ iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda düzenlediği Anadolu buluşmaları toplantısını Erzurum’da gerçekleştirdi.

Yapılara Enerji Verimliliği Derneği ‘VERİMDER’ iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda düzenlediği Anadolu buluşmaları toplantısını Erzurum’da gerçekleştirdi.

Erzurum’da bir otelde düzenlenen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Verimder İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Verimder Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, ve ziyaretçiler katıldı. Toplantıda Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yaşanan iklim değişiklikleri ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çok önemli bir konuda toplantı yapıldığını ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirerek önlemler alınması gerektiğini belirtti. Erzurum Valisi Okay Memiş ise yaptığı konuşmada, enerjiyi tasarruflu kullanmak gerektiğini ve "ne kazar zengin olursak olalım doğaya saygı duyarak yaşamak zorundayız" diyerek tasarrufun önemini ifade etti.