Enerjiyi verimli kullanma ve enerji tasarrufu algısını Türkiye’de yaymayı hedefleyen VERİMDER’in Dalmaçyalı sponsorluğunda ‘Anadolu Buluşmaları’ 25 Ağustos’ta Erzurum’da yapılacak.

Enerjiyi verimli kullanma ve enerji tasarrufu algısını Türkiye’de yaymayı hedefleyen VERİMDER’in Dalmaçyalı sponsorluğunda ‘Anadolu Buluşmaları’ 25 Ağustos’ta Erzurum’da yapılacak.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkın, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz’ın konuşması olarak katılacağı toplantıda, enerji kayıpları, iklim değişikliğinin yanı sıra tüketicilerin bütçesini de olumsuz şekilde etkileyen konular ele alınacak.

Geleceğimizin belirleyicisi bu önemli konuda değer oluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) olarak çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkın, "Bu doğrultuda iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularını ele alacağımız Anadolu Buluşmaları’nı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar toplam 22 ilde kanaat önderleri, yerel yönetimler ve tüketicilerin katılımıyla enerji verimliliği ve tasarrufu çerçevesinde çok önemli gelişmeler kaydedildi. Bu çerçevede son durağımız Türkiye’nin en büyük ve enerji verimliliğine en çok ihtiyaç duyan Erzurum olacak" diye konuştu.