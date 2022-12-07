DÜZCE(İHA) – Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, bulut teknolojisiyle muhasebe programında veri kaybı riskinin ortadan kalktığını “Excel kullanarak formül ve kısa yol ezberlemeye gerek kalmadan hatasız bir muhasebe yönetimi yapabilirsiniz” dedi.

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, bulut teknolojisiyle muhasebe programında veri kaybı riskinin ortadan kalktığını “Excel kullanarak formül ve kısa yol ezberlemeye gerek kalmadan hatasız bir muhasebe yönetimi yapabilirsiniz” dedi.

Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, günümüzde bulut teknolojisinin en çok ihtiyaç duyulan hizmet olduğunu belirterek ”Bulut depolama, birçok farklı verinin sanal ortamda saklandığı alandır. Günümüzde çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden biri olan bulut depolama, verilerin internet ya da farklı bir ağ üzerinden aktarılması ile depolanmalarını sağlayan hizmettir. Bulut tabanlı programlar sayesinde internet erişiminiz olduğu sürece, bulunduğunuz her ortamdan bilgisayarınızla veya mobil cihazınızdan işlerinizi takip edip kolayca yönetebilirsiniz. Ayrıca, tüm işlemlerinizi daha pratik, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

Ahmet Veli, bulut tabanlı muhasebe programlarına da değinerek "Dilediğiniz zaman firmanızın finansal verilerine erişebilir ve kolayca detaylı rapor alabilirsiniz. Bulut tabanlı muhasebe programında veri kaybı riski neredeyse yoktur. Excel kullanarak formül ve kısa yol ezberlemeye gerek kalmadan hatasız bir muhasebe yönetimi yapabilirsiniz. Kuruluma gerek olmadan internet üzerinden giriş sağlayabilirsiniz. Güncellemeleriniz sürekli olarak online ve otomatik şekilde yapılır. En önemli konulardan biri olan veri yedekleme işlemini Bilsoft Yazılım olarak günlük olarak sağlıyoruz. Tüm kullanıcılarımıza, 2005 yılından beri en iyi şekilde hizmet vermeye devam ederken mali yılsonu devir döneminde de çeşitli kampanyalarımızla KOBİ’lerin yanındayız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.