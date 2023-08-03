Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan “Spor İçin Bir Mola” projesiyle çalışanlar öğlen molasında spor yapıyor.

Sağlıklı olmak, sosyalleşmek ve en önemlisi güçlü beden güçlü üretim için serbest zaman faaliyetlerinde her bir bireye ulaşmak, sporu hayatın her alanına yaymak amacıyla uzun zamandır planlanan Spor İçin Bir Mola proje hayata geçti.

Fabrikalarda gerçekleştirilen projede çalışanlar öğlen molasında spor dolu bir gün yaşıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanları tarafından çeşitli branş tanıtımları yapılarak, serbest zamanları sporla değerlendirildi.

Etkinliğe Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Delta Alfa Çorap Fabrikası Genel Müdürü Volkan Özer, çalışanlar katıldı.