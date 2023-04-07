Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çağdaş eğitimde mükemmeliyeti yakalama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, eğitimde kalitenin adresi olmaya devam ediyor.

Her geçen gün yeni fakülte ve programları akredite olan Atatürk Üniversitesinde Edebiyat Fakültesinden 9 program daha akredite olmaya hak kazandı. Arkeoloji, Coğrafya I, Coğrafya II, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı programlarının akreditasyonu için yapılan başvurunun ardından değerlendirme ve karar süreci tamamlanarak programlar akredite edildi.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından başvurusu değerlendirilen 9 program 30 Eylül 2025 tarihine kadar akredite edildi.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte ve bölümlerin akredite edilme işlemlerinin üniversiteye değer kattığını belirterek eğitim, araştırma ve toplumsal katkı sürekliliğinin sağlanmasında akreditasyon uygulamalarının etkili olduğunu söyledi.

Yeni başvurularla birlikte Edebiyat Fakültesinde akredite olmayan programın kalmayacağını vurgulayan Rektör Çomaklı, sürecin tamamlanmasıyla fakülte ve ilgili bölümlerin her yönden daha güçlü hale geleceğini ifade ederek, bu sürecin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.