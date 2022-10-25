Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe giren esnaf kredi paketi, esnafları rahatlattı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; "Cumhurbaşkanımızın kredilerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar gerçekten esnaf ve sanatkarlarımızı büyük ölçüde rahatlattı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe giren esnaf kredi paketi, esnafları rahatlattı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; "Cumhurbaşkanımızın kredilerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar gerçekten esnaf ve sanatkarlarımızı büyük ölçüde rahatlattı" dedi.

Esnaf ve sanatkarların için gündemde olan 60 aya kadar vade imkanı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak kredi destek paketi yürürlüğe girdi. Esnafa ve genç girişimcilere yönelik kredi imkanını değerlendiren KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının esnaf ve sanatkarları rahatlattığını açıkladı. Başkan Odakır; "Cumhurbaşkanımızın kredilerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar gerçekten esnaf ve sanatkarlarımızı büyük ölçüde rahatlattı. Kredi Kefalet Kooperatiflerinin Halk Bankası aracılığıyla verdiği ve doğrudan alınan bu krediler 350 bin TL iken Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 500 bin TL’ye çıktı. Ardından işyeri, ticari araç almalarında esnafa verilen 1 milyon TL’lik kredi 1.5 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu oran bizim için çok önemliydi. Özel bir bankadan bu rakamları alamazsın. Yüzde 9 olan faiz şuan 7,5’e düştü. Bu da esnaf ve sanatkarımız için çok güzel bir durum oldu. Esnafımız bu kredileri geri ödeyecek ama yaklaşık bir 5 yıl sürede 3,6 aylık aralıklarla ödenen bu kredi esnaf ve sanatkarımızı büyük ölçüde rahatlatacak. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.