Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, adaylığı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, adaylığı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Vergili, kendisinin milletvekili adaylığı gibi bir düşüncesinin asla olmadığını ifade ederek, “Ben bir yere talip filan değilim. Adayda değilim. Düşünmüyorum ama erken konuşmakta doğru değil, çünkü bizim bir parçamız da siyaset. Tabi biz bundan sonra siyasetin içerisinde, Karabük’e hizmetle ilgili noktalarda ömrümüzün sonuna kadar olacağız. Ben milletvekili ya da belediye başkanı olayım ya da olmayayım hiçbir şey fark etmez, Karabük’ün meseleleriyle sonuna kadar ilgileniriz. 12 yıldır çok güzel hizmetler yapıyoruz. Her şeyden önce bakış açılarını değiştirdik. Belki Karabük’ün belli bir kesimi kabul etmez ama yapmış olduğumuz hizmetlerle bölgemizi etkiledik. Çok arkadaşımız geldi çalışmalarımızı inceledi. Kimilerine de projelerimizi verdik. Şunu samimi olarak söylüyorum benim milletvekili adaylığı diye bir düşüncem yok, söz konusu da değil. Ancak dediğimiz gibi bizim işimizin bir kısmı da siyaset. Son dakika ne olacak bilemem. Benim isteğim dışında bir karar verilirse buna da bir şey diyemeyebilirim” dedi.

Bu zamana kadar MHP dışında siyaset yapmadığını, yapmayı da düşünmediğini belirten Vergili, “Düşünseydim yapabilirdim. Zamanında bize AK Parti’den de teklif geldi. Ben kendilerine bizim yerimizin MHP olduğunu söyleyerek anlayışla karşılamalarını rica ettim ve onlarda bizi anlayışla karşıladı. Ancak partimiz bir karar alırsa, farklı bir metot uygularsa ve seçime müşterek girilecek derse ben o kadar doğrultusunda hareket ederim. Bunu seçim kampanyası için söylüyorum, aday olurum anlamında söylemiyorum. Benim Milliyetçi Hareket Partisi dışında bir siyasetim ya da seçim çalışmam olmaz ancak Genel Başkanımızın aldığı kararlara da uymak mecburiyetim vardır” diye konuştu.

“Böyle bir şey olması söz konusu bile değil”

Son günlerde memleketi Kastamonu’dan aday olacağına dair ortaya atılan iddialara da cevap veren Vergili, Kastamonulu olmaktan gurur duyduğunu, ancak maddi ve manevi her şeyini Karabük’te kazandığını kaydetti.

“Benim Kastamonu’da siyaset yapacağımı, milletvekili ya da belediye başkan adayı olacağımı filan konuşmak gerçekten abes bir şey” diyen Vergili, “

Elimizden geldiği kadarıyla Kastamonu’nun ilçelerine katkıda bulunuyoruz. Ama Zonguldak ve Çankırı’nın ilçelerine de destek oluyoruz. Hatta Çankırı’ya daha fazla destek veriyoruz. Biz aynı yörenin insanlarıyız ve elimizden geldiği kadar destek oluyoruz, bu da gayet normal bir şey. Bizim ayrımız gayrımız yok ama benim Kastamonu adaylığım olabilecek bir ihtimal değil. Kastamonu’da ilin sorunlarını bilen çok değerli arkadaşlarımız var. Çok kıymetli bir belediye başkanımız var, özveriyle çalışan teşkilatları var. Kastamonu, en büyük belediyeleri kazandığımız bir vilayet. Şimdi bu kadar başarı varken, bu kadar efor sarf etmiş ve siyasette Kastamonu’yu bir yerlere taşımış arkadaşlarımız varken bizim ismimizin geçmesi bana biraz garip geldi. Böyle bir şey olması söz konusu bile değil. Orası benim memleketimdir, elimden gelen bir şey varsa şahsım olarak yapmaya hazırım, ama benim siyaseten oraya yapacak hiçbir şeyim yok” ifadelerine yer verdi.