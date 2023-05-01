Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemlerinin mobil vezneler ile kolaylıkla yapılabileceğini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi, 2023 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor. Vergilerin ikinci taksiti için belediye binasına gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile de ödemelerini gerçekleştirebilecek. Mobil vezne aracı, belirlenen gün ve saatlerde, Batıkent, Şeker, Uluönder, Kumlubel, Ömerağa, Şirintepe, Çamlıca, Sütlüce, Mustafa Kemalpaşa, Yenibağlar, Mamure, Sazova, Güllük, Fatih, İhsaniye, Hacı Alibey, Fevzi Çakmak, Ertuğrulgazi, Sakintepe, Esentepe, Işıklar, Yeşiltepe, Bahçelievler, Şarhöyük, Zincirlikuyu, Yeni Mahalle, Eskibağlar, Gazipaşa, Hayriye, Zafer, Cumhuriye, Yaşamkent ve Tunalı mahallelerinde hizmet verecek.

Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden de saat 08.00 ile 16.00 arasında vergilerin ödenebildiğini hatırlattı.