Pamukkale Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan reklam, eğlence vergileri ile idari para cezaları ve imar para cezalarında yapılandırma ödemelerinin son gününün 31 Temmuz 2023 Pazartesi olması dolayısıyla, hafta sonunda veznelerini açık tutacak. Pamukkale Belediyesi’nin ana vezneleri, 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arası hizmet vereceği açıklandı.

Pamukkale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 7440 sayılı kanun kapsamında emlak, çevre temizlik, ilan reklam, eğlence vergileri ile idari para cezaları ve imar para cezalarını yapılandırma fırsatı 3 Temmuz 2023 tarihinde sona ermişti. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 3 Temmuz’a kadar yapılandırmaya başvuranlar peşin ödemesini ya da ilk taksitini en geç 31 Temmuz’da yatırıyor. Yapılandırma ödemelerinin ilk taksit ödeme son gününün 31 Temmuz 2023 Pazartesi olduğu hatırlatılarak, veznelerin hafta sonu açık olacağı bildirildi. Pamukkale Belediyesi emlak, çevre temizlik, ilan reklam, eğlence vergileriyle idari para cezaları ve imar para cezalarında yapılandırma ödemelerinde ilk taksit ödemlerinin son gününün yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların son günü kaçırmaması için uyarıda bulunuldu. Her ödeme döneminde vatandaşlara kolaylık sağlayan Pamukkale Belediyesi, bu dönemde de vatandaşlara birçok kolaylık sunuyor.

Pamukkale’de vergi ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden veya www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden ya da hafta içi mesai saatleri içinde bizzat Pamukkale Belediyesi’nin ana hizmet binası olmak üzere ek hizmet binalarındaki veznelerden ve Tapu Müdürlüğü’nde bulunan vezneden gerçekleştirebilecekler. Pamukkale Belediyesi, yapılandırma ödemelerindeki peşin ödemelerde büyük indirim sağlarken ve Paraf Kart’a 5 Taksit imkânı sunuyor.

Ayrıca, Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yoğunluktan dolayı yapılandırma ödemelerinde gecikme yaşamaması için hafta sonunda da veznelerini açık tutacak. 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü ile 30 Temmuz 2023 Pazar günü, Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binasındaki vezneler vatandaşların hizmetinde olacak. Ana hizmet binasındaki vezneler, bu hafta sonunda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak.