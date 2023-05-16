Samsun’un Canik Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksitlerinin son günü 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu.

Canik Belediyesi, 2023 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerine ilişkin mükelleflere çağrıda bulundu. Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2023 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri konusunda yapılan yazılı açıklamada, “2023 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitiminde son bulacaktır” denildi.

Kolay ödeme imkânı

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, mükelleflerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar gerçekleştireceği emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri ödemelerini online bir şekilde E-Devlet, Canik Belediyesi resmi web adresinde yer alan E-Belediye kısmından veya iletişim bölümünde yer alan IBAN numarasına EFT veya Havale yoluyla ve Canik Belediyesi Mobil Uygulama üzerinden 7/24 kolaylıkla güvenli bir şekilde yapabileceği belirtildi. Ayrıca, mükelleflerin belediye hizmet binası içerisinde bulunan tahsilat servisinden belirtilen son ödeme tarihine kadar mesai saatleri içerisinde vergi ödemelerini gerçekleştirebileceği ifade edildi. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için belirtilen süre içerisinde ödeme yapmaları gerektiği kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada “31 Mayıs 2023 tarihlerine kadar toplanacak olan emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksitlerinin ödenmesi konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ederiz. İlçemizin gelişimine katkı sağlamak için vergi ödemelerini yapmayı unutmayalım” ifadelerine yer verildi.