Zonguldak’ta Vergi Haftası çerçevesinde çocukların yapmış olduğu resim ve afişler sergilendi.

Zonguldak’ta Defterdarlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 36’ıncı Vergi Haftası çerçevesinde ortaokul ve liselerde resim ve afiş yarışması düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren çocukların resimleri bugün Güzel Sanatlar Galerisinde sergilendi.

Resim ve afiş açılışına, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Defterdarı Recep Serdar ve davetliler katıldı.

Açılış öncesinde konuşma yapan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak Defterdarlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzce okullarımızda hazırlanan çocuklarımızın vergi haftasına yönelik konuşturduğu resimleri görmek için geldik. Yapılan çalışma çok kıymetli bir çalışma. Çocuklarımıza vergi bilincini aşılama onların gözünde verginin ne olduğunu verginin neye yaradığını görmek anlamak bu resimlere dökmeleri çok kıymetli. Vergi güvenliği verginin en iyi yerlere harcanmasıdır. Toplumun devletin temellerini güçlendirir."

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Vali Hacıbektaşoğlu yönetiminde protokol üyeleri sergiyi gezdi.