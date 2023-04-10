Aksaray’da vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 akaryakıt istasyonu jandarma ekiplerince kapatılarak mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray genelinde bulunan akaryakıt istasyonlarına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip ve araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yaptığı incelemelerde 4 akaryakıt istasyonunun vergi kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Tespitin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 4 istasyona operasyon düzenledi. Vergi denetçileri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde belirtilen kaçakçılık suçunu işlediği tespit edilerek 4 istasyon kapatılarak mühürlendi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.