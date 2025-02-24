Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 36. Vergi Haftası etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında Vergi Dairesi ve Mal Müdürlüğü tarafından Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ziyaret edildi.

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Ebuzer Şirin, Sarıgöl İlçe Mal Müdürü Mehmet Akbaba ve beraberindeki heyet 36. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak’ı makamında ziyaret etti.

Maliye Teşkilatının, çalışanlarının ve tüm mükelleflerin Vergi Haftasını kutlayan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, "Vergi Haftası’nın vergi bilincinin artmasına katkı sunmasını temenni ediyoruz. Vergisini düzenli ödeyen ve ülkemizin kalkınmasına destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Vergi Haftası boyunca ilçedeki vergi mükelleflerinin ziyaret edileceği öğrenildi.