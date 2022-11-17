Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına Metaverse ve İnovasyon Konferansı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına Metaverse ve İnovasyon Konferansı verildi.

Dijital devrim olarak nitelendirilen ve büyük bir potansiyel oluşturan metaverse çalışmaları ve inovasyonun günlük hayattaki öneminin anlatıldığı konferans, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Meryem Arslan tarafından hazırlanan sunumla anlatıldı. Konferansın ilk bölümünde inovasyonun türleri, süreci, teknolojiyle bağlantıları, vergi dairelerinde yapılan olumlu inovasyon çalışmalarının örneklerine yer veren Arslan, metaverse hakkında tanımlamaları, özelliklerini ve dünyada kamu ile özel sektörün yaptığı bu konudaki çalışmaları anlattı. Arslan, metaverse dünyasının birçok yeniliğe neden olabileceği, özellikle eğitim alanında büyük bir atılım yaşatacağı ve ilerleyen yıllarda gelir hacminin artacağını vurguladı.

Arslan, metaverse dünyasının finans alanında oluşturduğu potansiyeli çalışanlara aktarırken, metaverse ve güvenlik, neden olacağı olumsuzluklar, kripto para, NFT, vergilendirme ve Türkiye’de bu konularla ilgili mevcut yasalara da değindi. Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer de konferansta yaptığı konuşmada Türkiye’nin metaverse dünyasına ticari ve yatırım gözüyle bakıldığını, metaverse dünyasının ne vaat ettiği ve ne gibi yeniliklere sebep olacağı gibi konularda bilgi sahibi olunması gerektiğini belirtti.

Konferansın sonunda Törer, günün anısına Meryem Arslan’a çiçek ve plaket verildi.