Merkezefendi Belediyesi, Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksit ödeme işlemleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar vezneleri açık tutacak.

Merkezefendi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü hafta sonunda mesai yapacak; ‘7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksit ödeme işlemleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapmaları gerektiği bildirildi.Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükelleflerin peşin veya taksitle yapacakları ödemelerin son ödeme tarihinin 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü olması nedeniyle yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmaması için 29 Temmuz 2023 Cumartesi ve 30 Temmuz Pazar günleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında ana hizmet binasında bulunan veznelerin açık olacağı belirtildi. Yetkililer belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti.