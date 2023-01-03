Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, verem hastalarının tedavilerinin uzaktan takip edileceği Tele Doğrudan Gözetim Tedavisi (Tele DGT) adında bir mobil aplikasyonun yakın zamanda devreye gireceğini söyledi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, verem hastalarının tedavilerinin uzaktan takip edileceği Tele Doğrudan Gözetim Tedavisi (Tele DGT) adında bir mobil aplikasyonun yakın zamanda devreye gireceğini söyledi.

Tüberküloz (verem) Eğitimi ve Farkındalık Haftası’nın 76. yılı nedeniyle Samsun’un Çarşamba ilçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ’Tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalıktır’, ’Tüberkülozu birlikte bitirelim’ yazılı pankartlarla farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Etkinlikte açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, Türkiye’de verem hastaları için ilk defa bir mobil uygulamanın yakın bir zamanda devreye gireceğini açıkladı.

"Bir verem hastası bir anda 15-20 kişiye bu hastalığı bulaştırabilir"

Müdür Oruç, "Ocak ayının ilk haftası pazar gününden itibaren Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası olarak kutlanmaktadır. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası’nın 76. yılını kutluyoruz. Biz de bugün Verem Savaş Dispanserinin önünde hem farkındalık çalışması olsun hem de bilgilendirme amacıyla buradaki vatandaşlarımıza çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Onlara verem (tüberküloz) hakkında ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Tüberküloz, hastalığı damlacık yoluyla bulaşan çok bulaştırıcı olan bir hastalıktır. Bir hapşırma veya bir öksürmeyle tüberküloz mikropları havada asılı kalabiliyorlar. Oradan geçen herhangi bir kişiye de bulaştırabiliyorlar. Bir verem hastası bir anda 15-20 kişiye bu hastalığı bulaştırabilir. O yüzden vatandaşlarımıza eğer öksürüğünüz, verem hastalığınız varsa mutlaka maske takmalarını söylüyoruz. Tabi, verem hastalığı uzun süreli, tedavi süreci 3 ve 6 ay arasında olan bir hastalıktır. Bazen bu tedavi daha da uzun sürebiliyor. Dolayısıyla buradaki tedavi uyumu da bizim için son derece önemli" dedi.

"Mobil uygulama ile sağlıkları takip edilecek"

Devreye girecek uygulamayla ilgili bilgi veren Oruç, "Bizler Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüberküloz tedavisinde ‘Tele DGT’ dediğimiz ‘Doğrudan Gözetim Tedavisi’ni uzaktan erişimle vatandaşlarımıza gösterebilmekteyiz. Bunları tabletle veya telefonla uzaktan bir uygulama ile onlara günlük olarak ilaçlarını içip içmediklerini soruyoruz. Oradaki bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Burada normalde video gözetimini yapıyorduk. Ama artık bir aplikasyon geliştirerek yazılımla daha da üst düzeye çıkartıp burada daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunma haline geldik. Çok kısa bir zamanda Türkiye’de ilk ve aplikasyonumuz da yayınlanmış olacak. Daha kolay bir şekilde uzaktan erişimle online olarak hastalarımızın tedavisini düzenleyip, ilaçlarını içip içmediklerini sorgulayıp onların tedavilerinde devamlılıklarını sağlamış olacağız. Hem bu farkındalığın olması hem de verem hastalığının gündemdeki yerini koruması sebebiyle, korana virüsten sonra bulaşıcılık olarak en yüksek oran tüberküloz hastalığında bulunuyor. O yüzden bu hastalığın önemine dikkat çekmek istiyoruz. Hem farkındalığın artması hem de verem hastalarının iyi bir tedavi geçirmelerini sağlamak amacıyla bunları yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.