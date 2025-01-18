DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencilerine tüberküloz (verem) hastalığına dikkat çekmek amacıyla eğitim verildi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, 78. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında, ilçedeki Fedai Karabıyık Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde tüberküloz (verem) hastalığına dikkat çekmek amacıyla eğitim düzenledi.

Eğitimde, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Sevinç Banu Kanbur, öğrencilere verem hastalığının bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler sundu. Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.

Bu eğitim, toplumda verem hastalığına yönelik farkındalığı artırmayı ve halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak kaydedildi.