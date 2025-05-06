Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta sahnesinde müzik tarihinin en çarpıcı yapıtlarından birini ağırlamaya hazırlanıyor. 140’ı aşkın sanatçının yer aldığı görkemli kadrosuyla Giuseppe Verdi’nin Requiem eseri, izleyicilerle buluşacak.BURSA (İGFA) - Ölüm, yas ve sonsuzluk temalarını derin bir müzikal ifadeyle işleyen bu başyapıt, geleneksel Requiem Missa formunu dramatik anlatımıyla dönüştüren bir eser olarak öne çıkıyor. Verdi’nin bu etkileyici yapıtı, hem oratoryo disiplinini hem de opera sahnesinin yoğun duygularını bir araya getiriyor.

Konser, orkestra şefi Naci Özgüç’ün yönetiminde gerçekleştirilecek. Solist kadroda soprano Gülbin Kunduz Günay, mezzo soprano Nesrin Gönüldağ, tenor Erdem Erdoğan ve bas Engin Suna yer alıyor.

BBDSO sahnesi bu özel konserde, şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile paylaşılacak.

Verdi’nin bu anıtsal yapıtı, dinleyicilere derin duygularla örülmüş, sarsıcı bir sanatsal buluşma vadediyor.