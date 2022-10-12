Venezuela’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e yükseldi.

Venezuela’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e yükseldi.

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde cumartesi günü meydana gelen toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 43’e yükseldiği belirtilirken, kayıp olduğu tespit edilen 56 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kentteki birçok ev ve iş yerinin hasar gördüğü felakette, elektrik ve içme suyu sıkıntısı da yaşanıyor. Yaklaşık 73 bin nüfusa sahip Las Tejerias sokakları, toprak kayması nedeniyle çamur, taş ve devrilen ağaçlarla doldu. Yetkililer, Las Tejerias’ta 300’den fazla ev, 15 işyeri ve bir okulun yıkıldığını söyledi.