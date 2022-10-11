Venezuela’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi. Kayıp 50’den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Venezuela’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi. Kayıp 50’den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde Cumartesi günü meydana gelen toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 36’ya yükseldiği belirtilirken, kayıp olduğu tespit edilen 50’den fazla kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentteki birçok ev ve iş yerinin hasar gördüğü felakette, elektrik ve içme suyu sıkıntısı da yaşanıyor. Yaklaşık 73 bin nüfusa sahip Las Tejerias sokakları, toprak kayması nedeniyle çamur, taş ve devrilen ağaçlarla doldu.