Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Venezuela ve Tunus Türkiye’ye yardım ekibi gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Venezuela ve Tunus Türkiye’ye yardım ekibi gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye’ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Venezuela ve Tunus da Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılmak için destek ekip gönderdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Venezuela halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyleyerek, "Devlet Başkanımız Nicolas Maduro liderliğinde Venezuela hükümeti ve halkının, her iki kardeş ülkede yaşanan yıkıcı deprem nedeniyle son derece üzüntülü olduğunu bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Uluslararası toplumdan yardımlar için acil olarak seslerini yükseltmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin ise Türkiye’deki depremzedelere yardım için 14 tonluk acil yardım malzemesi gönderdiklerini belirterek, 41 arama kurtarma personeli ile özel eğitimli 4 köpeğin bölgeye gönderildiğini söyledi.