Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano 2023’de nefes kesen iki parkurun birincileri belli oldu.

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano 2023’nin startını Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Shimano Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıtaş, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, Argeus Travel & Events ortağı ve Veloturk Gran Fondo Çeşme Organizatörü Aydın Ayhan Güney tarafından verildi.

Çeşme’nin masmavi denizi ve rengarenk, huzurlu doğası eşliğinde kıyasıya mücadele içinde geçen yarışın kayıt ücretleri, Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk sayesinde, ’Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler’ projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilmesine olanak sundu. Yarışın yedinci yılında üç binden fazla çocuk bisiklet hayaline kavuştu. Hatay İskenderun Bisiklet Spor Kulübü, 5 sporcusu ile çocuklar için yarıştı.

12 ülkeden 829 bisikletçi pedal bastı

Organizasyon başarısı ve doğal güzelliklerle dolu parkurlarıyla amatör bisikletçilerden yoğun ilgi gören Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano 2023’de 12 ülkeden 829 bisikletçi parkura çıktı. Geçtiğimiz yıl Gran Fondo World Tour takvimine alınan, Uluslararası Bisiklet Birliği- (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yarışın 110 km’lik parkuru ve 63 km’lik parkurunda erkekler ve kadınlarda birinciler şöyle oldu:

Salcano Parkuru (110 km) Kadınlar İlk 3:

1 - Özge Uzun - 341Triatlon 3:22:51.24

2 - Şeniz Pamuk-Rise Performance Club 3:29:50.41

3 - Selen Eryüce-Rise Performance Club 3:47:29.65

Salcano Parkuru (110 km) Erkekler İlk 3:

1 - Aydın Köfteci - Rise Performance Club 3:06:08.52

2 - Arda Tekirdağ - Team ISS Academy 3:09:12.46

3 - Ataman Şekerci - Nashira Cycling Team 3:09:13.03

Salcano Parkuru (110 km) PRO Erkekler İlk 3:

1 - Ömer Cumhur Boyraz-Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü 3:09:15:98.

2 - Taha Eren Coşgun-Toyota 3:12:55.02

3 - Mani Farajisafiloo-Faraz Academi) 4:00:12.27

Toyota HYBRID Parkuru (63 km) Kadınlar İlk 3:

1 - Valeriya Vildan Mutlu 1:52:10.52

2 - Aylin Karanfil 1:59:09.39

3 - Özlem Korkmaz- Ata Yahşi Spor Kulübü 2:02:42.54

Toyota HYBRID Parkuru (63 km) Erkekler İlk 3:

1 - Deniz Örnek-Toyota Kulübü 1:39:32.99

2 - Antonis Tsoukalochoritis- Skinos Sycling Team 1:40:47.53

3 - Cengiz Güner-Asperox Bikepedia Racing Team 1:41:20.02

Paralimpik B (63 km) İlk 3:

1 - Taşkın Özgür, Fatih Söylemez- Eşpedal Derneği 2:14:19.40

2 - Taner Titiz, Burhan Kızıltaş- Eşpedal Derneği 2:47:37.51

3 - İsmail Avcı, Emirhan Kurt - Eşpedal Derneği 3:08:18.10

Paralimpik C (63 km) İlk 3:

1 - Ercan Aktağ-Extrem Yok Grubu 1:52:15.94

2 - Ali Temur- Sosyal Bisiklet Grubu 2:03:45.50

3 - Mehmet Bağcı - Velostrom 2:45:00.16

Çeşme Belediyesi’nden anlamlı ödül: ’Yaşam Sevincim Çeşme’de Hayat Bulanlar’

Yarış sonrasında büyük bir coşku ile düzenlenen ödül töreninde Çeşme Belediyesi tarafından verilen ’Yaşam Sevincim Çeşme Hayat Bulanlar’ ödülü dikkat çekti. 2019 yılında geçirdiği kaza sonrasında mucize şekilde hayata dönen Yavuz Selim Yılmaz ile şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremden kurtulan ve aylar sonra ilk kez Veloturk Gran Fondo Çeşme’de çocuklar için pedal basarak kendi hikayelerini yeniden yazan İskenderun Bisiklet Spor Kulübü üyeleri Sabri Kılıç, Koray İflazi, Serhat Arıoğlu, Evren Şahin, İbrahim Ersen Barlas anlamlı ödülün sahibi oldu.