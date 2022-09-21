Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yıkılacak olması gerekçesiyle buradaki lise öğrencilerinin Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’na taşınacağı söylentisi, burada eğitim gören ilkokul çocuklarının velilerini ayağa kaldırdı. Gece örgütlenen kadın veliler, 400 imzalık gerekçeli dilekçelerini 100 kişilik toplulukla Hükümet Konağı’na yürüyerek, İlçe Kaymakamı Nazmi Günlü’ye verdiler. Günlü, velilerin kaygılarını anladığını, konudan yeni bilgisi olduğunu ifade ederek, İlçe Milli Eğitim Müdüründen gerekli bilgiyi alacağını kaydetti. Günlü’nün korkulacak bir durum olmadığını velilerle paylaşmasının ardından kaymakamlık önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, alkışlar eşliğinde buradan ayrıldı.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yıkılacak olması gerekçesiyle buradaki lise öğrencilerinin Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’na taşınacağı söylentisi, burada eğitim gören ilkokul çocuklarının velilerini ayağa kaldırdı. Gece örgütlenen kadın veliler, 400 imzalık gerekçeli dilekçelerini 100 kişilik toplulukla Hükümet Konağı’na yürüyerek, İlçe Kaymakamı Nazmi Günlü’ye verdiler. Günlü, velilerin kaygılarını anladığını, konudan yeni bilgisi olduğunu ifade ederek, İlçe Milli Eğitim Müdüründen gerekli bilgiyi alacağını kaydetti. Günlü’nün korkulacak bir durum olmadığını velilerle paylaşmasının ardından kaymakamlık önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, alkışlar eşliğinde buradan ayrıldı.

Çerkezköy Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu velileri, çocuklarının lise öğrencileri ile aynı binada eğitim göreceği söylentisi üzerine dün saat 10.00’da Çerkezköy Kaymakamlığı önünde bir araya gelerek, duruma tepki gösterip, basın açıklaması yaptılar.

Okul bahçesi bizim çocuklarımıza ancak yetiyor

Lise öğrencilerinin Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’na taşınacağı haberini alır almaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde soluğu aldıklarını kaydeden Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Berber Kocagöz, “İlçe Milli Eğitim Müdürü bu duruma bir çare bulmalı. Okulumuzda eski düzenimizi istiyoruz. Çerkezköy Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu velileri olarak, eğitim öğretim yılımızın ikinci haftasının ilk günlerinde bulunmaktayız. Yeni bir haftaya mutlu bir şekilde başlamışken okulumuzun Halit Narin Lisesi ile birleştirilmesi durumunu öğrendik. Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu, 2 binaya sahip, özel eğitim sınıfları, anasınıfları ve 1-2-3 ve 4’üncü sınıflardan oluşan bir okuldur. 41 dersliğe sahiptir. Halit Narin Lisesi’ni okulumuza gelmesi durumunda okulumuzun 2 binası ayrı ayrı değerlendirilecek, bahçesi bölünecek ve okulumuzun düzeni tamamen değişip ikili eğitim öğretim sistemine geçilecek. Okulumuzun bahçesi ancak bizim çocuklarımıza yeterken, 2’ye bölündüğü zaman nasıl olacağını bilemiyoruz” dedi.

Karmaşa olacak

Çoğu velinin fabrikalarda çalıştığını ve vardiyalarını çocuklarının okul saatlerine göre düzenlediğini de sözlerine ekleyen Kocagöz, “İkili sistem geldiği zaman bu da bir karmaşa olacak. Okulumuzun başka bir okullar birleştirilmesi hem okulumuzun alışılmış düzenini bozacak hem birçok velimizin ev ev hayatını etkileyecek, çocuklarımız mağdur olacak. Ayrıca okulumuzun yaş aralığı 6-10 arasıdır. Bu yaş aralığında öğrencilerin, lise çağındaki öğrencilerle; okul bahçesi bir duvarla bölünmüş dahi olsa bile aynı ortamda olması ne kadar uygundur diye düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Aynı düzende devam etmesini istiyoruz

Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu velileri olarak bu durumdan şikayetçi olduklarını belirten Kocagöz, “Okulumuzun aynı düzende devam etmesini istiyoruz. Valimiz Aziz Yıldırım beyin, Kaymakamımız Nazmi Günlü beyin ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Gümüş beyin sesimizi duymasını ve böyle bir durumun yaşanmaması için bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Lise öğrencilerini istemiyoruz

İlkokul ve lise öğrencilerinin bir arada eğitim görmesini kabul etmediklerini vurgulayan bazı veliler de “Okul idaresine söylediğimizde ‘bizce bir şey yok’ dediler. Biz kesinlikle kabul etmiyoruz bu durumu. Lise öğrencilerinin bizim okula gelebileceği söylendi. Biz de bu duruma veliler olarak karşıyız. İlkokul, ilkokul olarak kalsın. Lise öğrencilerini istemiyoruz, çocuklarımızın güvenliğinden endişeliyiz” dedi. Veliler, daha sonra Çerkezköy Kaymakamlığı’na giderek, dilekçelerini Kaymakam Nazmi Günlü’ye sundu. Günlü, velilerin kaygılarını anladığını, konudan yeni bilgisi olduğunu ifade ederek, İlçe Milli Eğitim Müdüründen gerekli bilgiyi alacağını kaydetti. Kaymakam Günlü’nün korkulacak bir durum olmadığını velilerle paylaşmasının ardından, kaymakamlık önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, alkışlar eşliğinde buradan ayrıldı.