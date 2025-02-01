Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Veli Kahve ve Köy Odaları Buluşmaları" projesi kapsamında velilere ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ tanıtma programı düzenlendi. ’

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde BİL-EN programı çerçevesinde ’Veli Kahve’ ve ’Köy Odaları Buluşmaları’ programları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ile birlikte Karaköy köy kahvesinde anne ve babalara ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ tanıtma programı düzenlendi. 1’nci, 5’nci ve 9’ncu sınıftaki çocukların velilerin katıldığı programda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından velilere yönelik okul, aile, iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amaçlandı. 27 bölümden oluşan ‘Velivizyon’ tanıtımı, bakanlık tarafından hazırlanan öğrencilerin sınav hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için geniş bir video havuzu ve soru bankası, konu özetleri, rehberlik videoları ve interaktif testler ile öğrencilere bireysel bir öğrenme deneyimi sunmak için kurulan MEBİ platformunu ve EBA’yı tanıtımı ve öğrencilerin kullanmaları gerekliliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca eğitimcilerin öğrencilerle ilgili velilerden beklentileri hakkında da sunum yapıldı.