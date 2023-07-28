Eskişehir Tüketiciyi Destekleme Derneği servis hizmetleri ücretlerine yönelik basın açıklaması yaptı.

Tüketiciyi Destekleme Derneği adına konuşan TÜKDES Genel Sekreteri Bülent Arslankaya, şehir içi servis sözleşmelerini değerlendirdi. Arslankaya, “Liseler Geçiş Sınavı (LGS). Yüksek öğretime Kayıt Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması veli ve öğrencilerde önce lise, üniversitelere kayıt heyecanı oluşturdu, ardında servis arayışı başladı. Öğrenciler/Veliler servis sözleşmesi yaparken sözleşme yaptıkları kentlerdeki Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) tarifelerini titizlikle incelemeli yaptıkları servis sözleşmesinin ilgili ildeki UKOME tarifesinden yüksek olmamasına dikkat etmelidir” dedi.

Velileri servis sözleşmesi yapmadan önce UKOME tarifelerini incelemeleri konusunda uyaran Arslankaya, servis ücretlerinin UKOME tarifelerinden yüksek olamayacağını vurguladı.

"Tüketici Mahkemelerine başvurabilirler"

UKOME tarifelerinin üzerinde fiyat ödeyen veya sözleşme yapan tüketicilerin 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanarak yasal işlem başlatabileceklerini söyleyen Arslankaya, “2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 66 bin TL’yi aşan uyuşmazlıklarda dava şartı olarak önce arabulucuya sonrasında ise anlaşma sağlanamaması durumunda Dava Şartı Anlaşamama Son Tutanağı ile Tüketici Mahkemelerine başvurabilirler” dedi.