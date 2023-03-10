Zonguldak’ta velilere ve öğretmenlere yönelik narkorehber eğitimi düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti çerçevesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne” ile “Narko Yetişkin” eğitimine katılan veliler ve öğretmenlere uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. www.narkotikpolisianne.com internet sitesi anlatıldı ve eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.