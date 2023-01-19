Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği Uzman Doç. Dr. Tuğba Çobanoğlu, karne dolayısıyla velileri uyarıp, “Çocuğun karnesinde zayıf not varsa çok fazla çocukların üzerine gitmeden, büyük tepkiler vermeden konuşmak gerekiyor” dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği Uzman Doç. Dr. Tuğba Çobanoğlu, karne dolayısıyla velileri uyarıp, “Çocuğun karnesinde zayıf not varsa çok fazla çocukların üzerine gitmeden, büyük tepkiler vermeden konuşmak gerekiyor” dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği Uzman Doç. Dr. Tuğba Çobanoğlu, 20 Ocak günü okulların ara tatile girmesi ve karne dolayısıyla velileri uyarma konusunda açıklama yaptı. Karne dönemlerinde hem aile hem de çocukların heyecanlı olduklarını ifade eden Çobanoğlu, “Bazı çocuklar iyi yönde mutlular. ‘Tatile gireceğiz, gezeceğiz, çalıştığımızın karşılığını alacağız’ diye ara tatile mutlu giriyorlar. Bazı ailelerde de çocuklar biraz daha hüzünlü olabilirler” şeklinde konuştu.

Çobanoğlu, ailelere karne dönemi için uyarılarda da bulunup, “Çocuğun karnesinde zayıf not varsa çok fazla çocukların üzerine gitmeden, büyük tepkiler vermeden konuşmak gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizden çekinip, korktuklarında yalana başvurabiliyorlar, bizden uzaklaşıp, kötü alışkanlıklara yönelebiliyorlar. Bizim bu süreçte onlara destek olmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Ailelerin çocuklarına karşı abartılı konuşma ve hareketlerden kaçınması gerektiğine dikkat çeken Çobanoğlu, “Geçen gün bir hastamız geldi. Babası, ‘Sen sınavda başarısız olursan tatilden itibaren seni sanayiye vereceğiz’ demiş. Bu çok kötü bir şey değil ama çocuklar bunu çok kötü bir şekilde algılıyorlar. Bunu bir ceza olarak algıladıkları için kaygı, korku, depresyon çok sık bir şekilde görülüyor. İşte o nedenle ailelerin tepkilerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Konuştuğumuz şeylere çok dikkat etmeliyiz çünkü çocuklar çok özel ve duygusaldır. O nedenle abartılı konuşmalar, hareketler yapmamalıyız” diye konuştu.

Çobanoğlu, zayıf gelen karne karşısında ailenin ‘Canın sağ olsun’ gibi ifadelerden de kaçınması gerektiğini ifade ederek, “Her türlü imkan sağlanmış ama çocuk hiçbir şekilde oturup çalışmamış, emek göstermemişse altta bir şey olabilir mi buna bakmak gerekiyor. Çocukta dikkat eksikliği ya da davranışlarıyla alakalı bir problemi olabilir. O açıdan da bir uzman görüşü almak uygun olur” dedi.