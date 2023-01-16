Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce Anıl Cömert İlkokulunda Anne ve Anne adaylarına ait yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti doğrultusunda “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katılan anne ve anne adaylarına uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Zonguldak’ta anne ve anne adaylarına yönelik narkorehber eğitimi düzenlendi.

Destekleme ve Yetiştirme kursları sınavı dijital ortamda yapıldı

Destekleme ve Yetiştirme kursları sınavı dijital ortamda yapıldı

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