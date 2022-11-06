DÜZCE (İHA) – Düzce’de, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrenci velilerine anlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrenci velilerine anlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiriyor. Bu çerçevede, Düzce Dene Yap Atölyesi’ne seçilen öğrencilerin velilerine yönelik toplantı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya veliler yoğun katılım sağladı. Toplantıda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde gençlerin alacağı eğitimler ve katılabilecekleri yarışmalar detaylı şekilde anlatıldı. Aynı zamanda toplantıda, gençlerin bu atölyeler sayesinde teknoloji ile buluşacakları, ailelerinin de bu noktada onlara destek vermesi gerektiği belirtildi.