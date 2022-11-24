Sınıfa öğretmenden önce giren veliler Öğretmenleri Elif Erdoğan sınıfa girdiğinde konfeti patlattılar. Aniden patlayan konfetiler karşısında şaşıran Öğretmenleri Elif Erdoğan’ın Öğretmenler Günü kutlayan veli ve öğrenciler pasta keserek öğretmenlerine ikram edip, hediye sundular. Bu arada veliler tarafından hazırlanan öğrencilerin öğretmenlerinin Öğretmenler Günü kutlama mesajlarını akıllı tahtadan izleyen Öğretmen Elif Erdoğan duygulu anlar yaşadı.

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