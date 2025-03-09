Adana’da polis velileri ve vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirip, UYUMA uygulaması anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesindeki okullarda velileri, sokaklarda vatandaşları bilgilendirdi. Polis veli ve vatandaşlara uyuşturucuya karşı korunma yöntemlerini anlattı. Uyuşturucunun insanlar üzerindeki etkileri, uyuşturucu ile mücadele ve UYUMA uygulaması kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edileceği bildirildi.