Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kadın veli okul çıkışı, öğrencilerin gözü önünde saç saça baş başa kavga etti. Veliler güçlükle ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Veliahmet Mahallesi’ndeki İzmit Ortaokulu’nun önünde iki kadın veli arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın akabinde veliler öğrencilerin gözü önünde saç saça baş başa kavgaya etti. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Velilerin öğrenciler önündeki kavgası cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Öte yandan, velilerden birinin diğerinin çocuğuna tokat attığı bu sebeple kavganın çıktığı iddia edildi.