Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisede öğrenciler, velilerinin evlerinde el emekleriyle yaptıkları yiyecekleri satarak, afet bölgesi ve depremzedeler için yardım topluyor.

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji ise bu çerçevede örnek bir tavır sergiliyor. Lise öğrencileri, velilerinin evlerinde el emekleriyle hazırladığı yiyecekleri okulda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere satarak, afet bölgesi için yardım topluyor. Duyarlı öğrenciler, yemekhanede çıkacak olan 1 günlük yemekleri de deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışladı.

"Her ay depremzedeler için bir yardım etkinliği yapmaya karar verdik"

Yaşanan deprem sebebiyle çok üzüldüklerini, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte bu konuda bir şeyler yapmak istediklerini söyleyen Kolej Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, "6 Şubat’ta yaşadığımız kötü, trajik deprem olayı vesilesiyle ciddi bir kayba da uğradık. Çok büyük bir acı. Yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden, yurdundan olduğu söyleniyor. Bu da çok fazla, ciddi bir etki demek. Herkes evinden, barkından oldu, aç, susuz kaldı. Soğukta kaldılar. Bizler de her vatandaş gibi derinden etkilendik. Onlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz aracılığıyla da tırlar yolladık. Öğrencilerimizle, sınıflar bazında da ciddi yardımlar topladık. Okulda da meslek lisesi olarak öğretmenlerimizle birlikte şöyle bir karar aldık; öğrencilerimizle, velilerimizle, idarecilerimizle ve öğretmenlerimizle birlikte her ay depremzedeler için bir yardım etkinliği yapmaya karar verdik. Bu etkinliklerden birincisini hayır panayırı olarak başlattık. Bugün yemekhanemiz kapalı. Öğrencilerimizin hiç biri yemekhaneden yemek yemiyor. Velilerimizin ve öğrencilerimizin evden getirdiği yemekleri burada öğrencilerimiz para karşılığında alıyorlar ve bu paralar depremzedelere yardım hedefiyle ulaştırılmak üzere toplanıyor. Çok güzel bir etkinlik. Bunu yaptığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Bundan dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Öğrencilerimiz ciddi bir ilgi ve alaka gösteriyorlar. İnşallah diğer okullar da, Türkiye’deki tüm okullar da bu tarz çalışmalar yapar. Hep birlikte Türk milleti olarak bir araya gelerek bu olayın altından kalkacağız diye umut ediyorum" dedi.

"Bunun bir görev ve sorumluluk olduğunun farkındayız"

Okul öğrenci başkanı 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Kaan Yılmaz ise "Başımıza yakın bir zamanda çok üzücü bir olay geldi. Bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bunun hakkında biz okul olarak ‘Ne yapabiliriz?’ diye düşündük. Öğrenciler olarak aramızda konuşmalar yaptık. Burada bazı kararlar aldık. Bunlardan bir tanesi de hayır panayırı projesiydi. Hayır panayırı ile belli bir yardım toplayacağız. Bunu da deprem bölgesine göndereceğiz. Bu projenin içerisinde olmak gerçekten çok iyi. Çünkü bakıldığında biz kendimiz adına bu yardımları yapmakla görevliyiz. Bunun bir gönüllülük esası değil, görev ve sorumluluk olduğunun farkındayız. Bu yüzden de böyle projelerde yer almak bizim için çok gurur verici. Buradaki tüm yiyecekleri öğrenciler kendileri evlerinde hazırladılar. Onlar burada satış yapıyorlar. Satışını, servisini, gönderimini hepsini kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

"Hepimizin tek yürek olması gerekiyor"

Okul öğrenci başkan yardımcısı 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi İclal Geçer de, "Ülkemizde meydana gelen deprem üzerine hepimiz üzüldük ve bunun acısı üzerine okul arkadaşlarımızla birlikte bir toplantı yaptık. Bu toplantı üzerine neler yapabileceğimizi düşündük. Arkadaşlarımızla birlikte hayır panayırı düzenlemeyi düşündük. Bugün yemekhanede yemek çıkmadı. Yemekhanede çıkacak olan yemeklerimizi deprem bölgesinde verdik. Şu an burada arkadaşlarımızla birlikte velilerimizle, ailelerimizle yaptığımız yemekleri satıyoruz. Hem velilerimiz geliyor, hem OSB’de çalışanlar geliyor. Hepimizin tek yürek olması gerekiyor. Biz burada arkadaşlarımızla çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bütün okullardan da böyle şeyler bekliyoruz" şeklinde konuştu.