Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Okulu Projesi çerçevesinde planlanan veli eğitimleri devam ediyor. Formatör öğretmenler tarafından öğretmenlere yönelik eğitimler verilirken, eğitici sertifikası alan öğretmenler ise kendi okullarında velilere yönelik eğitim programları düzenliyor.

Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Okulu Projesi çerçevesinde planlanan veli eğitimleri devam ediyor. Formatör öğretmenler tarafından öğretmenlere yönelik eğitimler verilirken, eğitici sertifikası alan öğretmenler ise kendi okullarında velilere yönelik eğitim programları düzenliyor.

Bu çerçevede Mama Hatun Anaokulunda düzenlenen ve aile içi iletişim becerileri, anne baba tutumları, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta veliler eğitim alarak, Aile Okulunda öğrenci oldu. Okul psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Özkan Kahraman tarafından 9 farklı oturumda verilen eğitimler toplam 44 saat sürdü. Eğitimlerini tamamlayan 30 veliye katılım belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün de katıldığı programda takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün düzenlenen programda yaptığı konuşmada; "Eğitimin ailede başladığı bir ortamda ihmal edecek, görmezlikten gelecek tek bir ailemizin olmadığı bilinci ile ahlaki gelişim, bağımlılıkla mücadele gibi hayati öneme sahip 8 farklı başlıkta dersin yer aldığı eğitimlere katılan siz değerli velilerimize teşekkür ediyor bu güzel eğitimin meyvelerini en kısa sürede alacağımızı ümit ediyorum" dedi.