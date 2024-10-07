Alaca’nın popüler mesire alanlarının başında gelen Veli çayırında zaman zaman yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak için harekete geçen Alaca Belediyesi, yaklaşık 300 metre mesafede bulunan kaynak suyunu Veli çayırına getirerek mesire alanında yaşanan su problemini köklü bir çözüme kavuşturdu.

Veli çayırı Mesire alanının su şebeke hattında bir süre önce yaşanan zedelenme ve tahrip nedeniyle su sıkıntısı yaşanmaya başladı. Yaşanan sıkıntının giderilmesi için çalışma başlatan Alaca Belediyesi, Özhan Mahallesi Nohutçukuru mevkiinde bulunan yeraltı kaynak suyunu yapılan çalışma sonunda Veli çayırı su şebeke hattına bağlayarak yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırdı.